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        Haberler Gündem Güncel Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası... | Son dakika haberleri

        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...

        Zonguldak'tan Erzurum'a, kızları Dilay'ı Atatürk Üniversitesine kayıt ettirmek için yola çıkan Mustafa ve Birsen Anataca çifti, otomobilin sulama kanalına uçması sonucu yaşamını yitirdi. Kızları Dilay ise yüzerek kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:34
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          Zonguldak’ta yaşayan aile, Atatürk Üniversitesi’ni kazanan kızları Dilay’ın kaydını yaptırmak için yola çıktı.

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          Kaza, saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, kanalına uçup, ters döndü.

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          Yoldan geçenler otomobili fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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          Kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

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          Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilay Anataca’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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