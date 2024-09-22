Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı

"BENİM TALEBİMLE OLAN HEDİYELER DEĞİLDİ"

G.T., M.S. ile uzak mesafe ilişkileri olduğunu, 3 ayda 2-3 kez yan yana geldiklerini ileri sürerek, "Çok ilgiliydi, düşünceliydi, güven verici davranışları vardı. Bu yüzden kendisine karşı iyi niyetli duygular besledim. Bu süreçte, saat, telefon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gözlük, kıyafet gibi hediyeler aldı bana. Hiçbirisi benim talebimle olan hediyeler değildi. Bir bakıyordum evime kargo gelmiş. Aniden 'Ben sana şunu aldım' diye mesaj geliyordu. Hesabıma gönderdiği paralar da benim talebimle olan şeyler değildi. Kendisi bu şekilde tercih etti. Sonradan ayrılınca benden geri istedi. Ben geri vermeyi kabul ettim. Hazırladım her şeyi. Sonradan almak istemedi. 'Ben hediyeler için yapmadım. Ben seninle barışmak için yapıyorum. Seninle muhatap olmak için yapıyorum. Hediyeler umurumda değil benim' gibi şeyler söylemeye devam etti. Her yerden engelli olduğu halde mail yoluyla ulaşmaya başlamıştı. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu" dedi.

G.T., M.S.'nin kendisini takip ettiğini, Ankara'ya taşınarak kendi oturduğu siteden ev tuttuğunu ileri sürerek, "Mail yoluyla bana kira kontratını gönderdi. 'Taşındım, senin için geldim' şeklinde sürekli mailler alıyordum. Tehdit mesajları atıyordu. Uzaklaştırma kararı aldırdım, 3 kez ihlal etti. Çirkin ithamlarda ve çirkin iftiralarda bulunuyor. Tanışma şeklimizi çok farklı anlatarak, çok farklı lanse ederek, her sevgilinin arasında geçebilecek özel konuşmaları benim yakın çevremle paylaşıyor. Bu süreç beni psikolojik anlamda çok yıprattı" ifadelerini kullandı.