Beşiktaş 3 puan peşinde! İşte Bronckhorst'un 11'i
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme devam ettirme peşinde. İşte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
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Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
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Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
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İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile.
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