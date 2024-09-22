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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 3 puan peşinde! İşte Bronckhorst'un 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme devam ettirme peşinde. İşte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:52
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        • 2

          Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

        • 3

          Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

        • 4

          Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

        • 5

          Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

        • 6

          İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

          Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile.

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