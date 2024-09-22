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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı doğru mu? - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı doğru mu?

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yaşanan derbi heyecanında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e müdahalesi sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazanırken; yayıncı kuruluşta Trio programında verilen bu karar yorumlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:45
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        • 2

          Mücadelenin 61. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e müdahalesinde hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.

        • 3

          Yayıncı kuruluşun Trio programında bu pozisyonda hakemin verdiği karar değerlendirildi.

        • 4

          BAHATTİN DURAN: Benim için bu pozisyon kesinlikle devam etmeliydi. Sonuç olarak baktığınızda fotoğrafta Abdülkerim'in ayakkabısının, kramponunun ucu; Fred'in bileğine temas etmiş. Burada bir temastan bahsedebiliriz ama bu kesinlikle bir ihlal değil.

        • 5

          BÜLENT YILDIRIM: Ben, hemfikirim. Çünkü burada Abdülkerim, ilk hamleyi rakibe yapsa tamam. Topla oynamasına engel bir hamlesi var mı? Yok. Ayağa basıyor mu? Yok. Kayarak mı geldi? Hayır. Son derece dikkatli adımını atıyor. Hakem kontrolsüz olduğunu düşündüğü için sarı kart ile değerlendirdi. Bence kontrolsüz faul değil, dikkatsiz bir müdahale yok. Devam daha doğru olurdu.

        • 6

          DENİZ ÇOBAN: Abdülkerim, savunma oyuncusu olarak olabildiğince dikkatli davranıyor ve iki ayağı da yerde. Oyunun doğasında olan bir temas, burada penaltı düşünmeyiz. Kayarak gitmiyor, savurduğu ayak dikkatsiz şekilde rakibine gelmiyor. Sadece futbol oyununun doğasında olan bir temas gerçekleşiyor. Bu, asla 'late tackle' değil. Penaltı yok, sarı kart hiç yok.

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