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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dış basında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yankıları! - Galatasaray Haberleri

        Dış basında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yankıları!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğini pekiştirdi. Dev derbi, dış basında da büyük yankı uyandırdı.

        Giriş: 22.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:41
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          Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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          Dev derbiye dış basında da büyük yer ayrıldı. İşte atılan manşetler...

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          Osimhen ve Mertens'li G.Saray F.Bahçe'yi deplasmanda yıktı. (Corriere dello Sport)

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          Osimhen'li Galatasaray Fenerbahçe'yi üzdü ve Mourinho'yu susturdu. (Marca)

        • 5

          Jose Mourinho, sahasında dağıldı. (AS)

        • 6

          Mourinho'lu F.Bahçe derbide G.Saray'a kaybetti ve puan farkının açılmasını engelleyemedi. (Record)

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          Osimhen'den onu "Kendisini sürekli yere atıyor" diye eleştiren Mourinho'ya muazzam cevap! (Football Transfers)

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