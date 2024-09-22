Dış basında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yankıları!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğini pekiştirdi. Dev derbi, dış basında da büyük yankı uyandırdı.
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Dev derbiye dış basında da büyük yer ayrıldı. İşte atılan manşetler...
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Osimhen ve Mertens'li G.Saray F.Bahçe'yi deplasmanda yıktı. (Corriere dello Sport)
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Osimhen'li Galatasaray Fenerbahçe'yi üzdü ve Mourinho'yu susturdu. (Marca)
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Jose Mourinho, sahasında dağıldı. (AS)
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Mourinho'lu F.Bahçe derbide G.Saray'a kaybetti ve puan farkının açılmasını engelleyemedi. (Record)
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Osimhen'den onu "Kendisini sürekli yere atıyor" diye eleştiren Mourinho'ya muazzam cevap! (Football Transfers)