Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi yeniden evleniyor

'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Millie Bobby Brown ve ünlü rock şarkıcısı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, dört ay önce yaptıkları düşük katılımlı sessiz sedasız düğünün ardından İtalya'da gösterişli bir düğünle yeniden evleniyor.

Çift, perşembe günü Londra'da ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda bir düğün öncesi akşam yemeği organize etti. Nişanlandıktan bir yıl sonra kimseye haber vermeden ABD'de evlenen ikili, düğün için İtalya'nın Floransa kentine gitti.