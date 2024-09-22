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        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi yeniden evleniyor - magazin haberleri

        Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi yeniden evleniyor

        Mayıs ayında gizlice evlenen oyuncu Millie Bobby Brown ve Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, ikinci kez düğün yapıyor. Çift, İtalya'da görkemli bir törenle ikinci kez evlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:14
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          'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Millie Bobby Brown ve ünlü rock şarkıcısı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, dört ay önce yaptıkları düşük katılımlı sessiz sedasız düğünün ardından İtalya'da gösterişli bir düğünle yeniden evleniyor.

          Çift, perşembe günü Londra'da ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda bir düğün öncesi akşam yemeği organize etti. Nişanlandıktan bir yıl sonra kimseye haber vermeden ABD'de evlenen ikili, düğün için İtalya'nın Floransa kentine gitti.

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          Mayıs ayından beri düğün planlayan çiftin, organizasyon için ünlü bir İngiliz şarkıcıyla anlaştıkları öğrenilirken, bu şarkıcının adı kamuoyuna açıklanmadı.

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          Bugün ikinci düğünlerini yapacak olan 20 yaşındaki İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown ile 22 yaşındaki ABD'li model Jake Bongiovi, zaman zaman erken yaşta evlendikleri şeklinde eleştirilse de bu yorumlara kulak asmamayı ve aşklarını kameralar önünde göstermekten kaçınmamayı tercih etti.

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          Brown, temmuz ayında New York'taki lüks bir gelinlik mağazasında gelinlik denerken görülmüştü.

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