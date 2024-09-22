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        Haberler Gündem Güncel Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikap şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:24
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        • 1

          Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

        • 2

          Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        • 3

          İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        • 5

          Abulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        • 6

          Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.

        • 7

          Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.

          Valinin açıklaması sonrası ağır yaralı kişinin de hayatını kaybettiği haberi geldi.

        • 8

          Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıklamıştı.

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