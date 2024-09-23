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        Haberler Ekonomi Borsa Fenerbahçe borsada da kayıp - Borsa Haberleri

        Fenerbahçe borsada da kayıp

        Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin hisseleri, haftaya yüzde 9,57'lik düşüşle başladı. Derbinin kazananı Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 6,57 yükseldi

        Giriş: 23.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:24
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        Borsada da kayıp
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        Fenerbahçe, cumartesi günü oynanan dev derbide Galatasaray ile karşılaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

        Halka açık olan iki takımın hisseleri, derbinin sonucundan etkilendi. Haftanın ilk seansının açılışında Fenerbahçe hisseleri, yüzde 9,57'lik düşüşle 120 liraya geriledi.

        Derbiyi kazanan Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 6,57'lik yükselişle 7.62 lirayı buldu.

        Spor endeksi de Fenerbahçe'deki düşüşle birlikte yüzde 1,29'luk kayıpla haftayı açtı.

        BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

        Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

        Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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