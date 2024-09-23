Fenerbahçe borsada da kayıp

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanan dev derbide Galatasaray ile karşılaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Halka açık olan iki takımın hisseleri, derbinin sonucundan etkilendi. Haftanın ilk seansının açılışında Fenerbahçe hisseleri, yüzde 9,57'lik düşüşle 120 liraya geriledi.

Derbiyi kazanan Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 6,57'lik yükselişle 7.62 lirayı buldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.