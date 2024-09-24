İsrail: Lübnan'a kara istilası başlatmaya hevesli değiliz

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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Lübnan'a yönelik "kara istilası" düzenlemeyi planlamadıklarını, diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi.

Danon, BM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İsrail'in bir cepheyi daha kaldıracak gücü olup olmadığının" sorulması üzerine Danon, geçmişte Lübnan'a ilişkin deneyimleri bulunduğunu dile getirdi.

Danon, "Kara istilası başlatmaya hevesli değiliz. Ben kendi oğlumu ya da oğullarımızı yabancı bir ülkede savaşmaya göndermek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan İsrail'deki sivilleri koruma konusunda kararlı olduklarını belirten Danon, "Diplomatik çözüm tercih ediyoruz. Eğer bu işe yaramazsa karşı tarafa ciddi olduğumuzu göstermek için başka metotlar kullanabiliriz." dedi. REKLAM Danon, "insanların kuzeye dönebilmesi" için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını, amacın barış ve sükunet sağlamak olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Danon, kendisinin 26 Eylül Perşembe günü New York'a gelmesinin planlandığını, cuma günü ise Genel Kurul'a hitap edeceğini söyledi.

Danon, diğer taraftan "durumun dinamik" olduğunu, gelişmelere ilişkin bilgi vereceklerini söyledi. 558 KİŞİ ÖLDÜ İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.