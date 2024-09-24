Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı | Son dakika haberleri

        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı

        İstanbul Başakşehir'de verdiği testleri oğlunun beklenenden kısa sürede çözmesine inanmayan bir baba, çocuğuna dayak attı. Babanın çocuğunu dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan baba çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken şiddet gören çocuk yetiştirme yurduna teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başakşehir'de dün akşam bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbardaki adrese gelen ekipler, baba C.O'yu polis merkezine götürürken, çocuk ise koruma altına alındı.

        • 2

          C.O'nun, verdiği testleri oğlunun beklenenden kısa sürede çözmesine inanmadığı ve bu yüzden çocuğa şiddet uyguladığı öğrenildi. 

          Baba, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa karşı şiddet" suçundan adliyeye sevk edildi.

        • 3

          C.O. sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şiddet gören çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

          Öte yandan, babanın oğluna şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa