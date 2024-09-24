'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncuları, heyecanlarını paylaştılar

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SHOW TV'nin geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden MF Yapım imzalı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', bu akşam, saat 20.00'de ekranlara yansıyacak.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Büşra Pekin (Süreyya), Ecem Özkaya (Rengin), Elçin Afacan (Eylem), Füsun Demirel (Gülçiçek), Elit Andaç Çam (Çağla), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncuları, yeni sezon öncesinde heyecanlarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

DEMET EVGAR • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız, hikâyemizi çok özledik. Birbirini bu kadar seven, rengarenk bir ekiple bir arada olmak her işte nasip olmuyor. Birlikte yaratımda olmayı ben çok özledim, hikâyemizi yeniden izleyicilerle buluşturacağımız için çok mutluyum. • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? Hikâyeyi okuyunca ses getireceğini seziyordum, yönetmenimiz Neslihan ve ekibiyle tanışınca, bölümleri çekmeye başlayınca ne kadar doğru bir karar verdiğimi de gördüm. 'Bahar', aslında bildiğimiz, etrafımızda gördüğümüz, çok tanıdık bir kadın. Bu sebeple çok gerçek bir hikâyesi var. Bu kadar benimsenmesinin en büyük nedenlerinden biri de bu. Biz de bunu daha iyi yansıtabilmek adına tüm sahnelerde o gerçek duyguların peşindeyiz; nasıl daha hakiki bir hale getirebiliriz, nasıl daha fazla ete kemiğe büründürebiliriz ve önümüze çıkan aksaklıkları ne şekilde kullanıp oradan nasıl bir neşe yaratabiliriz, bunu düşünüyoruz. 'Bahar’ın çok sevilmesinin nedenlerinden biri de hem oyuncu arkadaşlarımla hem de yönetmenlerimizle o neşeyi, hayatta olduğu gibi, hep kolluyor oluşumuz... • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? 'Bahar', bu zamana kadar kendini hiçbir zaman önceliğe koymamış bir kadın. İkinci sezonda, 'Bahar’ın kendi sorumluluğunu aldığı ve bununla beraber büyüdüğü bir sezon izleyeceğiz. Yaşadığı zorluklarla nasıl baş edecek, kalbinin sesini nasıl dinleyecek bunlara da tanık olacağımız bir sezon olacak. REKLAM

BUĞRA GÜLSOY • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? 'Bahar', ekranlara taze içeriğiyle ve gerçekçi hikâyesiyle yeni bir nefes oldu. Hikâyemizle birlikte tüm karakterlerimizin de sevilip ilgiyle takip edildiği dizimizin yeni sezonu da bir önceki sezonu aratmayacak ve hatta daha da üstüne koyarak izleyicilerimizle yine doyumsuz bir seyir sevki sunacağını, düşünüyorum. • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? Etrafı yalanlarla dolu bir kadının içinde bulunduğu çukurdan çıkmaya çalışması ve her şeye herkese rağmen uyanıp yeni bir hayata geçilebileceğinin umudu, izleyen herkes de karşılığını buldu. Üstelik böylesi ağır bir hikâyenin içine mizahın da tadında ekli olması izleyenlere rahat bir soluk alabilme penceresi de yaratmış oldu. • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? Yeni karakterlerimizle, daha da tazelenen hikâyemizle, temel çatının asla bozulmadan harmanlanmış olması izleyicilerimizi daha da içine çekecektir, diye düşünüyorum. Bol empati, bol tebessüm ve bol göz yaşı dolu bir sezon bekliyor herkesi. Tıpkı hayat gibi. REKLAM

MEHMET YILMAZ AK • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? İlk sezonda hep beraber çok iyi bir enerji yakaladık, reytinglerin bize gösterdiği üzere bu aynı şekilde izleyicilerimizle de yansıdı. İkinci sezon için de çok heyecanlıyız, bu sezonda da aynı şekilde ilerlemeyi umuyoruz. • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? İzleyiciler, bence kendinden çok şey buldu projemizde, her izleyen, karakterlerden kendine yakın hissettiği özellikler yakaladı. Aynı zamanda sevinci, üzüntüyü, komediyi, aileyi, aşkı, dostluğu bir arada barındıran bir dizi izledikleri için kendilerine daha yakın görüp, benimsediler bence. • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? Çok detay vermeden, yeni sezonda da izleyicimizi dinamik bir hikâye bekliyor, diyebilirim ama bunları hep birlikte izleyip, görmek daha heyecan verici olacaktır tabii ki...

BÜŞRA PEKİN • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Çok uzun bi aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyorum ve geçen sezon izlerken kahkahalar attığım, hak verdiğim, beraber üzüldüğüm, başından kalkmadığım bi projeyle dönmek şahane bir his. Aklıma geldikçe seviniyorum. Tek kötü yanı çok spoiler yiyorum senaryoyu okurken. • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? Şahsen ben çok şey söylemek isterim. Yani şu an size sezon finalini anlatasım var ama maalesef şimdilik sadece "Bu sezon çok heyecanlı olacak" diyebiliyorum. Sağ gösterip sol vuracak hikâyelerimiz var. • Bu sezon Süreyya karakteri ile diziye dahil oldunuz? Neler hissediyorsunuz, karakterinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Süreyya işinde ciddi başarılara imza atmış, Orta Doğu’da, Filistin’de görev yapmış bir cerrah. Yurt dışında kliniğe geri dönmeden Peran Vakfı’ndan başhekimlik teklifi geliyor ve hastanedeki bu ağır sorumluluğu kabul ediyor. Kafası karışmış hastane ahalisine disiplini getirmeye çalışıyor. Biz de karakterimle yeni tanışıyoruz. Yazarlarımızla, izleyici, oyunumuza kattıklarımızla beraber şekillenecek hikâyemiz. REKLAM

ECEM ÖZKAYA • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Eveeet, ikinci sezonumuz bu akşam başlıyor, heyecanlıyım. Her şeyden önce tıpkı izleyicilerimizin hissettiği bir merakla takipteyim diziyi :) Sonunda kavuşuyoruz! • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? Açıkçası ses getireceğini bekliyordum ama yankılanacağını kestirememiştim. Geçen sezon uyanış hikâyesi anlattık. Bu sezon”Kalbinin dinlemeye var mısın?” diyeceğiz. İzleyicilerimiz de sözümüze, oyunumuza eşlik ediyor bir şekilde. Arayışta olan bir kitlemiz var, birbirimize çok benziyoruz. Bu sebeple 'Bahar'ı bir kez seyreden hep takip etti. Ne mutlu bize… • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyicileri neler bekliyor? Her yeni bölüm senaryosu geldiğinde heyecanla okuyorum. Şu ana kadar 2 bölüm okudum, tansiyonu yüksek bir hikâye ile açılış yaptı 'Bahar, onu söylemek isterim. Gerisi bu akşam saat 20:00’de SHOW TV’de ve sonra her salı akşamı:)

FÜSUN DEMİREL • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Bu akşam için çok heyecanlıyım, hatta ilk sezondan bile daha heyecanlıyım. Çünkü çok sevilen bir işi ekipçe başardık, şimdi ikinci sezonda bu başarıyı daha da katlayacağımızı düşünüyorum. Senaristlerimiz, yönetmenimiz ve elbette hikâyemizin ana kahramanı bir kadın. Bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine aslında ne kadar hassas ve duyarlı yaklaştığımızı da görüyorum. Türkiye’de insanlara toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatmak, bu mesajı vermek, bu bilinci oturtmak o kadar kıymetli bir şey ki o yüzden dizinin bu anlamda da çok ciddi bir görev yaptığını, sorumlu davrandığını düşünüyorum. Uzun yıllardır yaptığım işler arasında en çok saygı duyduğum projelerden biri oldu, bu yüzden bütün hayatım boyunca gururla taşıyacağım. • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? 'Bahar’a büyük iddialar ortaya koyarak değil, aksine çok mütevazi bir şekilde başladık. Sakin bir şekilde yol aldık, dolayısıyla kendi adıma ilk günden itibaren izleyicilerle bu kadar yüksek bir buluşma beklemiyordum. Bir oyuncu için böyle bir başarıyı elde etmek büyük bir mutluluk ve çok kıvanç verici bir durum. 'Bahar’ın kadın hikâyelerine bir farklılık getirdiğini düşüyorum. 'Bahar’da kadının varoluş mücadelesine tanıklık ediyoruz. 'Bahar', mağduriyet yaşarken bununla başa çıkmayı becerebiliyor. Bu sebeple kendisini ezmeye, yok etmeye çalışan koşullara isyan etmesi, baş kaldırması, onlara itiraz etmesi ve kendine yeni bir yol çizmesi adına tüm kadınlara çok büyük bir cesaret verdi. Dolayısıyla 'Bahar’ın hikâyesinde, özellikle Türkiye’de, birçok kadın kendisini buldu ve bu yüzden de çok sevildi. REKLAM • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? Elbette kadının mücadelesi, doğduktan ölene kadar, bir hayat boyu devam ediyor. 'Bahar', aslında kendi ayakları üstünde durup kendi hayatını yeniden çizmek için yola çıktı; bu yolculukta onu neler bekliyor, nelerle karşılaşacak ikinci sezonda bunları göreceğiz. Yeni sezon sloganımız da çok anlamlı. "Kalbini dinlemeye var mısın?" diye soruyoruz. Hep başkası, başkaları için yaşadın, şimdi kendin için bir yolculuğa çıkıyorsun… Buna cesaret ettin, buna niyet ettin… Bu yolculuklarda ben hep şu sözü yeğledim: Yüreğinin götürdüğü yere git... İşte bundan hareketle kalbini dinle, iç sesine kulak ver, o seni yanıltmaz, diyoruz. 'Bahar', herkese ama özellikle kadınlara kendine değer vermesi, kendini değerli kılması adına çok doğru mesajlar veriyor. 66 yaşımda 'Bahar'dan öğrendiklerim oldu ve iyi hissettim. Herkese iyi seyirler…

HATİCE ASLAN • İlk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar’ın ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Salı akşamlarını merak ve heyecanla bekliyorum. Senaryoyu bildiğim ve içinde olduğum halde izlemek çok keyif ve gurur verici. • İlk sezonun bu kadar ses getireceğini bekliyor muydunuz, sizce izleyici neden 'Bahar’ı bu kadar çok sevdi? Senaryoyu okuduğumda: “Ne güzel, herkesin yediden yetmişe oturup seyredeceği bir dizi,” demiştim. Dizinin en güzel yanlarından biri de yıllardır ekranlara küsmüş bir izleyici vardı, onları da tekrar ekran başında buluşturmuş olduk. 'Bahar', dizisinin bu kadar seyrediliyor olmasının nedenleri çok… Yapımcımız, reji, görüntü, sanat, ışık, set yönetmenlerimiz işlerinde çok titiz ve değişime açık bir ekip. Yani set ekibimiz işini samimiyetle ve severek yapıyor. Oyuncular, başta Demet olmak üzere, rollerine sahip çıkıyorlar. O rolü sarıp sarmalamak, samimi ve gerçekçi; hayatın içinden karakterler çıkarmak için ciddi bir vakit veriyorlar. Set bitti iş bitti olmuyor. Ekran başına ailece oturup birlikte dizi seyretmenin hasretini giderdi 'Bahar'... Başta kadınlar olmak üzere tüm varlıklara örnek bir davranış var dizide. Ekranda açan çiçek, yüreklere tomurcuklar bırakıyor. Yani umut ve uyanış demek 'Bahar'… • Yeni sezon ile ilgili neler söylemek istersiniz? İzleyiciyi neler bekliyor? Bu sezon sürpriz oyuncularımız olmaya devam edecek ve ailemiz büyümeye devam edecek. Tabii ki 'Nevra' karakteri içinde çok sürpriz gelişmeler olacak. Herkese keyifli, bol reytingli bir sezon diliyorum. 'Bahar'ın ikinci sezonu başlıyor Haberi Görüntüle