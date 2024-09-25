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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Portekizli gazeteciler HT Spor'a anlattı: Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı! - Futbol Haberleri

        Portekizli gazeteciler HT Spor'a anlattı: Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!

        Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, etkili performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son maçında iki asist yapan Aktürkoğlu Portekiz'de büyük etki yaratırken, HT Spor'dan Çağatay Çelik, Portekizli gazeticelere Kerem Aktürkoğlu'nu sordu. İşte detaylar...

        Giriş: 25.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:13
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        • 1

          Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Benfica formasıyla şimdiye kadar 2 gol 2 asistlik performans sergileyen milli yıldız, Portekiz'de manşetlerden düşmüyor.

        • 2

          Portekizli gazeteciler Kerem Aktürkoğlu'nun performansını HT Spor'dan Çağatay Çelik'e değerlendirdi.

        • 3

          DAVID NOVO: Kerem'in ilk maç performansları gerçekten etkileyiciydi. Üç maçta iki gol ve iki asistle yeni bir takımda bu kadar hızlı uyum sağlaması dikkate değer. Benfica'daki etkisi hemen fark edildi ve bu, geleceği için de olumlu sinyaller veriyor. Bu sezon Benfica'nın kilit oyuncularından biri olacağına inanıyorum.

        • 4

          "Yabancı bir oyuncunun Portekiz'e, özellikle de Benfica gibi büyük bir kulübe gelmesi her zaman ilgi çeker. Taraftarlar ve basın açısından merak uyandırıcıdır. Kerem, Galatasaray ve milli takımdan gelen tecrübeli bir oyuncu olarak, hemen iyi performans göstermeye başladı. Özellikle attığı gollerden sonra yaptığı ünlü gol sevinci, onun karakteristik özelliklerinden biri. Bu özellikler birleşince Kerem, taraftarlar için özel bir oyuncu haline geldi. Bire birde etkili, gol ve asist yapabilen bir oyuncu olması, tam da taraftarların görmek istediği oyuncu tipini temsil ediyor."

        • 5

          "Orkun Kökçü'nün varlığı, Kerem'e büyük bir avantaj sağlıyor. Orkun, Benfica'yı ve Portekiz futbolunu iyi bildiği için, Kerem'in takıma ve Portekiz'e uyum sağlamasına çok yardımcı oluyor. Aralarındaki bu bağın, Benfica'ya saha içinde de katkı sağlayacağına inanıyorum."

        • 6

          RAFAEL SOARES: Benfica'nın kısa bir süre önce teknik direktör değişikliğine gittiğini belirtmek önemli. Bruno Lage'nin geri dönmesiyle, Kerem yeni hocasıyla çok fazla antrenman yapmadan ilk 11'de sahaya çıktı. Takımın sol kanatta bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı ve Kerem bu boşluğu doldurdu. Sadece bir kanat oyuncusu değil, aynı zamanda bitirici bir forvet gibi oynuyor; boşluklar bularak şut çekebiliyor. Bu seviyede kararlı ve etkili bir oyuncu.

          İlk izlenimlere göre, Kerem savunmaya da yardımcı olabiliyor. Örneğin, Kızılyıldız karşısında iyi bir performans sergiledi. İlk maçında Santa Clara'ya karşı klas bir golle perdeyi açtı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'a karşı gol attı. Son olarak Boavista maçında iki asist yaptı ve yine gol atmaya çok yaklaştı. Her zaman en doğru kararları vermese de hücumda sürekli üretken bir oyuncu. Üç maçta iki gol ve iki asistle taraftarları şimdiden memnun etti.

        • 7

          "Benfica'da yaratıcı bir oyuncu eksikliği vardı ve Kerem bu boşluğu doldurdu. Sürekli dikine oynayan, pozisyon arayan bir oyuncu olması, kadrodaki diğer oyunculardan farklı bir profile sahip olduğunu gösteriyor. Takıma uyumu da oldukça iyi ilerliyor. Orkun Kökçü, Kerem'e büyük destek veriyor. Milli takımdan birbirlerini tanıyorlar ve bu bağ, sahada da kendini gösteriyor. Orkun, Kerem'i saha içinde doğru yerlerde bulabiliyor, bu da Kerem’in bitirici vuruşlar yapmasını kolaylaştırıyor.

          Kerem'in Benfica'ya gelişi Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada yer alan paylaşımlar, normalden çok daha fazla beğeni ve paylaşım aldı. Bu da Kerem'in saha dışında da etkili bir başlangıç yaptığını gösteriyor."

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