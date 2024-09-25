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        Haberler Sağlık Bitkisel tedavi nedeniyle Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki kişide karaciğer yetmezliği teşhis edildi | Sağlık Haberleri

        Bitkisel tedavi nedeniyle Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki kişide karaciğer yetmezliği teşhis edildi

        Bitkisel tedavilerin tamamen zararsız olduğu inancı doğru değil. Uzman olmayan kişilerce uygulanan bilimsellikten uzak tedavilerin dramatik sonuçları olabiliyor. Son bir ayda Cerrahpaşa Acil Servis'ine başvuran iki hastaya, gördükleri tedavi nedeniyle karaciğer yetmezliği teşhisi konması bunun göstergesi. İyi haber bu hastaların zamanında yapılan doğru müdahaleyle sağlıklarına kavuşmaları. Kötü senaryonun gerçek olması durumunda ise haberimizde bu kişilerin karaciğer nakline gidiş hatta hayatlarını kaybediş öykülerini okuyabilirdiniz. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu yazdı

        Giriş: 25.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:30
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        Cerrahpaşa Acil Servis'te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
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        Halk arasında bitkisel uygulamaların zararsız olduğu inancının doğru olmadığını gösteren son örnek bir üniversite hastanesinden geliyor. Konunun tehlikesine dikkat çeken İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Son bir ay içinde iki hasta, bitkisel tedavi kullanımının ardından karaciğer yetmezliği belirtileriyle acil servisimize başvurdu. Her iki hastamız da hastaneye halsizlik ve güçsüzlük şikâyetleri ile geldi. Yapılan tetkikler sonucunda hastaların karaciğer enzimlerinde ciddi yükseklik tespit edildi ve bu hastalar takip edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Uygulanan tedavi sonrası her iki hasta da iyileşerek taburcu edildi”diyor. Uzmanlar, bu tür vakalarda karaciğer yetmezliği riskinin yüksek olduğunu ve sorunun karaciğer nakline hatta ölüme kadar gidebileceğini vurguluyor.

        BİTKİSEL İLAÇLAR CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYABİLİR

        Uzmanlara göre bitkisel tedavi yöntemleri, halk arasında doğal ve zararsız olarak kabul edilse de, kontrolsüz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Karaciğer enzimlerindeki artış, vücudun bu ürünlere karşı verdiği toksik tepkinin bir göstergesi anlamına geliyor. Bu vakalara erken müdahale edilmezse, karaciğer yetmezliği ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle bitkisel ürünlerin de tıpkı diğer ilaçlar gibi yan etkileri olabileceği ve özellikle karaciğer üzerinde ciddi hasar bırakabileceği belirtiliyor. Bu tür tedavilere başvurmadan önce mutlaka bir hekime danışılması, danışılmaması halinde giderilmesi zor sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çekiliyor.

        Prof. Dr. İbrahim İkizceli
        Prof. Dr. İbrahim İkizceli

        NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Bitkisel tedavi gören hastaların bir sorunla karşılaşmamak için dikkat etmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

        1. Hekim Onayı: Bitkisel ilaçların kullanılmasından önce mutlaka bir doktora danışılması, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

        2. Yan Etkiler: Bitkisel ürünlerin olası yan etkilerinin göz ardı edilmemesi, özellikle karaciğer ve böbrek üzerinde oluşturabileceği risklerin dikkate alınması öneriliyor.

        3. Dozaj ve Süre: Bitkisel tedavilerin kontrolsüz ve uzun süre uygulanmaması gerektiği belirtiliyor. Aşırı dozlarda ya da uzun süreli kullanım ciddi organ hasarlarına yol açabiliyor.

        4. Ürün Kalitesi: Bu tedavi türünde, güvenilir ve sertifikalı bitkisel ürünlerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Bunun nedeni piyasada sahte ya da kalitesiz ürünlerin bulunabileceği gerçeği. Karaciğer yetmezliği riskiyle karşılaşmamak için bilinçsiz bitkisel tedavi kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor.

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