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        Haberler Gündem Güncel 22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!

        Ordu'da kontrol noktasında yaklaştığı sırada "Dur" ihtarına uymayıp çarptığı Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı şehit eden motosiklet sürücüsünün defalarca kontrol noktasından kaçtığı öğrenildi. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı da bulunan Adem T.'nin motosikletine yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:30
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        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem T. (27), adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Adem T.'nin aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

        "DUR" İHTARINA UYMADI, KONTROLÜ KAYBETTİ

        Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Adem T., bugün adliyeye sevk edildi.

        Diğer yandan Adem T.'nin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi.

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