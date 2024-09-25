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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reklam Kurulu'ndan fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Reklam Kurulu'ndan fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 'örtülü reklam'la gelir elde eden başta fenomenler olmak üzere dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen reklam ve benzeri paylaşımlar ile ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin 840 TL idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:25
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        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
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        Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar ürünlerini tanıtmak için fenomenlerle iş birliği yapma yoluna gitti. Sosyal medya fenomenleri, genellikle ürünleri doğal bir şekilde hayatlarına entegre ederek tanıtıyor.

        Ticaret Bakanlığı, markalarla iş birliği yaptıklarını açıklamadan 'örtülü reklam' yapan sosyal medya fenomenleri ve influencer’ları yakından takip ediyor. Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtım incelendi.

        Bazı paylaşımlarda, sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirme yapılması, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi ihlaller tespit edildi. Ürün veya hizmetin tanıtımının reklam olduğunun açıkça belirtilmemesi durumunu oluşturan 'örtülü reklam'la gelir elde eden fenomenlere bu kapsamda idari para cezaları uygulandı.

        Reklam Kurulu tarafından, tüketicilerin tüketim ve davranış kalıpları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen başta fenomenler olmak üzere dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen reklam ve benzeri paylaşımlar ile ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir fenomen hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

        Tüketicilerin dijital mecralarda korunması amacına dönük 'Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz' ve 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz' gibi bilgilendirici rehberler vasıtasıyla mecraların düzenlenmesi sağlanıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #Ticaret Bakanlığı
        #Reklam Kurulu
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