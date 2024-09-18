Kontrol noktasında motosiklet çarptı!

Ordu'daki görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (26), jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.30 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

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İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi.