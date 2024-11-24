Olay, saat 19.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi.

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Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle TV kanallarının bozulduğunu fark eden Veysel Korulu, anteni temizlemek için binanın çatısına çıktı. Korulu, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Korulu ağır yaralanırken, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korulu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.