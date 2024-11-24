Türkan Şoray'dan Habertürk'e özel açıklama

Hepimizin unutmadığı öğretmenimiz / öğretmenlerimiz mutlaka vardır.

İki öğretmenim benim için özeldir.

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Biri; Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde okurken tarih öğretmenim Ümran Uğuz.

Tarihi; ezberletmez, öğretirdi.

"Mehmetçiğim! Ödevi, istediğim tarzda yapmamışsın ama çok güzel makale yazmışsın" diyerek zihnimde şimşekler çakmıştı.

Allah, sağlıklı uzun bir ömür nasip etsin.

Diğeri; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken Basın Yayın Tarihi dersimize giren dekan yardımcısı Mehmet Nuri İnuğur.

Nedense ne burs ne de yurt hakkı çıkmıştı.

"Birilerinin yaptığı hatayı biz telafi edelim" diyerek en zor zamanımda üniversitenin vakfından burs sağlamıştı.

Allah, mekânını cennet eylesin.

Öğretmenlerin, çağdaş uygarlık yolunda yeni nesillerin yetiştirilmesindeki değerinin hatırlatılması amacıyla birçok ülkede öğretmenler günü kutlanıyor.

Bakanlar Kurulu; Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' payesini 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi. Bu paye, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşmişti.

Türkiye'de öğretmenler günü; 'Atatürk Yılı' olan 1981'den bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu gün olan 24 Kasım'da kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin ne denli değerli kişiler olduğunu birçok özlü sözüyle ortaya koydu. O özlü sözlerinden ikisi şöyle;

• "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

• "Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

Mustafa Kemal Atatürk, 20 Eylül 1928'de Kayseri'de kara tahta başında yeni harfleri vatandaşlara öğretirken. Aşağıda göreceğiniz ünlüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün; “Sanatçı, alnında ışığı ilk hissedendir" şeklinde özlü sözünün rehberliğinde ülkemizin milli eğitimine destek vermek amacıyla okul yaptırdı. • TÜRKAN ŞORAY Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, gerçekleştiremediği okuma ve öğretmen olma arzusunu 1973'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaptırdığı 'Türkan Şoray Ortaokulu' ile giderdi.

Derslik Sayısı... 13 Öğretmen Sayısı... 23 Öğrenci Sayısı... 246

Türkan Şoray, Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Keşke çok zengin olabilsem. O zaman daha çok okul yaptırmak için bütün imkânlarımı kullanırdım" dedi. "Bana hep sorulur; “Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?” Tabii ki öğretmen olmak isterdim. Öğretmen olma arzumu birkaç filmde öğretmen rolüyle biraz da olsa giderdim. O filmlerden biri; Murat Soydan ile başrolü paylaştığım 1967 yapımı ‘Bir Dağ Masalı’… Öğretmen rollerinde kendimi gerçekten o çocukların öğretmenleri gibi hissettim. Onlara bir şeyler vermek, onlardan bir şeyler almak, onlarla o anlarda yaşadığım mutluluk bana o kadar iyi gelirdi ki… O duygu canlılığını hiç yitirmedi. Hâlâ çok taze bir şekilde hissediyorum. Beni yakından tanıyan herkes bilir ki öğrenim hayatımın yarım kalması bende derin üzüntülere neden oldu. Hâlâ da devam ediyor. Ancak, hayat bana başka bir yol açtığı için okul hayatım yarım kaldı. Öğretmenler, benim için çok çok kıymetli. Özellikle kendi öğretmenlerimin hiçbirini asla unutmam. Bütün öğretmenlerin, çocuklara karşı sevgi, şefkat dolu ve sebatlı olmalarını diliyorum. Çünkü öğretmenler, ailemizden sonra en çok kıymetli ve güvendiğimiz insanlardır. Bazen ailemizden bile daha ötedir. Kaç yaşına gelirsek gelelim, çocukken bir öğretmenimizin söylediği bir sözü, başımızı okşamasını asla unutmayız. Bu yüzden çok genç yaştayken kendi adıma bir okul yaptırmak istemiştim. O okul, hayatımdaki ilklerden biridir. Keşke imkânım olsa, keşke çok zengin olabilsem. O zaman daha çok okul yaptırmak için bütün imkânlarımı kullanırdım. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Hepsine bütün kalbimle sarılıyorum." • EROL EVGİN Erol Evgin ile kardeşi Cengiz Evgin, babaları Cevdet Evgin'in adını taşıyan ilköğretim okulunu yaptırdı. 'Cevdet Evgin İlköğretim Okulu, Van'ın Erciş ilçesi Taşlıçay Köyü'nde bulunuyor.

Derslik Sayısı... 7 Öğretmen Sayısı... 9 Öğrenci Sayısı... 143

• HÜLYA AVŞAR Hülya Avşar, 1998'de kaybettiği babası Celal Avşar'ın adını taşıyan 'Celal Avşar Ortaokulu'nu İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaptırdı.

Derslik Sayısı... 32 Öğretmen Sayısı... 52 Öğrenci Sayısı... 486

• EBRU YAŞAR GÜLSEVEN Ebru Yaşar Gülseven, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adını taşıyan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nu yaptırdı.

Derslik Sayısı... 8 Öğretmen Sayısı... 23 Öğrenci Sayısı... 392

• İBRAHİM TATLISES "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" cümlesiyle okuyamamasının üzüntüsünü dile getiren İbrahim Tatlıses, hemşehrilerinin kendisiyle aynı kadere sahip olmaması için Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 'İbrahim Tatlıses İlkokulu'nu yaptırdı.

Derslik Sayısı... 25 Öğretmen Sayısı... 26 Öğrenci Sayısı... 833

• SİBEL CAN Sibel Can, henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden babası Engin Can Güre'nin adına 2002'de İstanbul'un Esenler ilçesinde 'Engin Can Güre İlkokulu'nu yaptırdı.

Derslik Sayısı... 27 Öğretmen Sayısı... 69 Öğrenci Sayısı... 2.511 Sibel Can, ayrıca Van'ın Çatak'a 28 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunu baştan aşağı yeniletti. Okula; Can'ı annesi Emine Gül Sezer Cangüre'nin adı verildi.

• SEDA SAYAN Seda Sayan, Tokat'ın Pazar ilçesinde annesi ve kendi adını taşıyan 'Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni yaptırdı.

Derslik Sayısı... 15 Öğretmen Sayısı... 33 Öğrenci Sayısı... 280

* Derslik, öğretmen ve öğrenci sayıları; 2024 - 2025 öğrenim yılındaki sayılardır. REKLAM Yukarıda adı geçen ünlüler, okul yaptırarak eğitime; katkıda bulundu. Bir de öğretmenlik yaparak öğrenime katkıda bulunan ünlüler var. • ŞENER ŞEN Şener Şen; öğrenim gördüğü İstanbul Erkek Lisesi'nde başarısız bir öğrencilik dönemi geçirdiği için sık sık sınıfta kaldı. Bunun sonucunda da liseyi bitiremedi. Şen, bunun üzerine bir iplik fabrikasında çalıştı, işportacılık yaptı. Ali Şen, oğlunun kendisi gibi oyunculuk yapmasını istiyordu ama Şener Şen, liseyi bitirememiş olmanın burukluğuyla bir uyanış dönemine girerek liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına katıldı. Sınavda başarılı olan Şener Şen, lise diplomasını aldıktan sonra Lüleburgaz Kepirtepe İlköğretmen Okulu'nun yaz dönemi eğitimlerine katılarak 1963 - 1964 öğretim yılında öğretmen olarak mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından da Muş'un Malazgirt ilçesinin en uzak köyü olan Fenek'e tayin edildi.

Şener Şen, babasının oyunculuk yapması konusundaki ısrarlarına daha fazla karşı koyamayarak 1964'te okulun tatil döneminde Sırrı Gültekin'in yönettiği, Ali Şen'in de rol aldığı 'Yaşasın Hayat' ile ilk kez kamera karşısına geçti. Bu filmden sonra yine babasının da rol aldığı Nejat Saydam yönetimindeki 'Hizmetçi Dediğin Böyle Olur'da rol alan Şener Şen, film çekimlerinden sonra Fenek'e dönerek öğretmenliğe devam etti. Şener Şen, 1967'de öğretmenlikten istifa ederek baba mesleği oyunculuğa yöneldi.

• CANDAN ERÇETİN Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde müzik albümü yaparak şöhreti yakalayan Candan Erçetin, öğretmenliğe 2017'de aynı lisede döndü. Erçetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri verdi.

• ZARA Zara, 1998'de dereceyle mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik de yaptı.

• OSMAN YAĞMURDERELİ 2008'de hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli, 1973'te Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Yağmurdereli, iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1975'te müzik kariyerine başladı.

• HAKKI BULUT Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Adana Öğretmen Okulu'nu bitiren Hakkı Bulut, mezun olduktan sonra 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptı. REKLAM YABANCI ÖĞRETMEN ÜNLÜLER Sylvester Stallone... Oyuncu olmadan önce beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Kris Kristofferson... Hayatını iki ay önce kaybeden ünlü oyuncu, bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı. Hugh Jackman… İngiltere'deki Uppingham Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Sting… Ünlü olmadan önce bir manastırda İngilizce, müzik ve futbol öğretmenliği yaptı. J.K Rowling… Ünlü 'Harry Potter' serisinin yazarı J.K Rowling, Portekiz’de İngilizce öğretmenliği yaptı. Dan Brown... Ünlü yazar Dan Brown, ülkesi ABD'de İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yaptı. Gabriel Byrne... Oyunculuğa başlamadan önce Dublin'de öğretmenlik yaptı. İzindeyiz Haberi Görüntüle