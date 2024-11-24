Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Ankara'dan Isparta’ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, Yunak Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Sınav için Isparta'ya giden üniversite öğrencisi Furkan Polat ise "Yolda kar yağışından dolayı mahsur kaldık. 112'yi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar." diye konuştu.