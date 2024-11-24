Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü de ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ili birbirine bağlayan kara yollarında da trafikte aksamalar yaşanıyor. İşte kara yollarında son durum...
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle trafik belirli bölgelerde durma noktasına geldi.
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
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Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu bölgeden geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
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Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor.
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Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.
Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından geçişlere tekrar izin verilecek.
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ANADOLU OTOYOLU ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA AÇILDI
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı
Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.
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Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.
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Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekipleri, yolu açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yağışın hafiflemesi ve kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım normale döndü.
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Otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.
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KONYA-ANKARA, KONYA-AKSARAY, KONYA-ADANA, KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA SON DURUM
Konya'da da kar yağışı nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya arasında bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğe kapatıldı.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer meydana gelen aksamaların bazı yollarda giderildiği bildirildi.
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Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
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Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunun Konya-Altınekin bölümü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu ile Konya-Antalya kara yolunun Konya-Seydişehir kısmının her iki istikamette araç trafiğine açıldığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
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NEVŞEHİR-AKSARAY KARA YOLUNDA SON DURUM
Nevşehir'de de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kent merkezinde, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.
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Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anonsla sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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KONYA'DA KAR YAĞIŞINDA ARAÇLARIYLA YOLDA KALANLAR KURTARILDI
Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Konya'nın Yunak - Akşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı.
Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.
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Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.
Ankara'dan Isparta’ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, Yunak Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.
Sınav için Isparta'ya giden üniversite öğrencisi Furkan Polat ise "Yolda kar yağışından dolayı mahsur kaldık. 112'yi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar." diye konuştu.
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Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ekiplerimizle birlikte mahsur kalan tüm vatandaşlarımızı kısa süre içinde güvenli bir şekilde kurtardık. Vatandaşlarımızın sağlık durumu gayet iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi aldık ve herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale etmek için hazır durumdaydık. Allah’a şükürler olsun, ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı."
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TOKAT-SİVAS YOLUNDA ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI
Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.
Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.
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Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı, polis ve jandarma ekipleri sürücülere yardım etti.
Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Bu arada çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
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SİVAS'TA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.
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Yıldızeli-Tokat kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çift yön olarak çekici trafiğine kapatıldı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları istenildi.
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MALATYA-SİVAS KARA YOLU
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu ilçede ekipler, Malatya-Sivas kara yolunda önlem aldı.
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Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.
Öte yandan yolda temizleme çalışmalarına da devam ediliyor.
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İSTANBUL
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar yağışı dün etkisini gösterdi.
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Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
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ANKARA
Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.
Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.
Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.
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İÇ ANADOLU
Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de de kar etkili oldu.
Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.
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Yozgat'ta gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kentte sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.
Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.
Kardan mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.
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Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.
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Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.
Karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise karın 27 Kasım'a kadar il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
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Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle kentte ağaçlar, araçlar ve binalar beyaz örtüyle kaplandı.
İl Özel idaresi ekiplerince köy yollarının kapanmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.
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Niğde'de kar ve fırtına etkili oldu.
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Kr ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.
Fırtına nedeniyle de Çiftlik ilçesinde bir okulun çatısı uçtu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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