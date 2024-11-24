Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar: Dünyanın en masalsı yerleri görenleri büyülüyor!
Hayal gücünüzü canlandıran masallar, aslında dünyanın dört bir yanına yayılmış gerçek mekanlarda hayat buluyor. Eğer fantastik bir dünyaya adım atmak ve doğanın mucizelerine tanık olmak istiyorsanız, bu büyüleyici yerler tam size göre!
- 1
Büyüleyici bir atmosferde kaybolmak, her gezginin hayalidir. Masal kitaplarının büyüsünü hissettiren, gerçek dünyada var olduğuna inanmakta zorlanacağınız destinasyonlar var. İşte sizi peri masallarına götürecek, ömür boyu hafızalardan silinmeyecek o yerler!
- 2
SANTORINI, YUNANİSTAN
Santorini, Ege Denizi’nde bir volkanik adadır. Özellikle Oia’daki gün batımları, beyaz badanalı mavi kubbeli kiliseler ve rengarenk plajlarıyla burası, masalsı bir atmosfer sunar. Bu adada her köşe fotoğraf çekmek için ideal bir mekandır.
- 3
BLED GÖLÜ, SLOVENYA
Slovenya’nın en etkileyici yerlerinden biri olan Bled Gölü, turkuaz renkli suları, bir kayalık tepesine oturmuş tarihi kalesi ve gölün ortasındaki büyüleyici adasıyla göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Burayı ziyaret ederken gölde tekne turu yapabilir, doğayla baş başa kalabileceğiniz huzurlu bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.
-
- 4
ZHANGJIAJIE, ÇİN
Zhangjiajie, adeta başka bir gezegenden kopup gelmiş gibi görünen olağanüstü bir doğaya sahiptir. Kumtaşı kayalıklarından oluşan devasa sütunlar, kilometrelerce boyunca uzanır.
- 5
Bu bölge, “Avatar” filmindeki Pandora dünyasına ilham kaynağı olmuştur. Zhangjiajie Milli Parkı’nda yürüyüş yaparak bu olağanüstü manzarayı daha yakından deneyimleyebilirsiniz.
- 6
HOBBİTON, YENİ ZELANDA
“Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit” filmlerine ev sahipliği yapan Hobbiton, tam anlamıyla bir peri masalı dünyasıdır.
-
- 7
Şirin Hobbit evlerini gezebilir, Bilbo Baggins’in evini görebilir ve Green Dragon’da bir bardak bira ile turunuzu sonlandırabilirsiniz.
- 8
KAPADOKYA, TÜRKİYE
Kapadokya, eşsiz peri bacaları ve sıradışı kaya oluşumlarıyla gerçek bir masal diyarını andırır. Balon turlarının popüler olduğu bu bölgede, gökyüzünden manzarayı izlemek unutulmaz bir deneyim sunar.
- 9
MOSTAR, BOSNA-HERSEK
Mostar, taş döşeli dar sokakları, eski taş yapıları ve ünlü köprüsüyle bir masal şehri gibidir. Neretva Nehri’nin üzerinde yer alan Stari Most, şehrin en dikkat çekici noktasıdır.
-
- 10
CESKY KRUMLOV, ÇEKYA
Çekya’nın bu şirin kasabası, İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar görmeden kurtulmuş ve tarihi dokusunu korumuştur. Dar sokaklarında yürüyebilir, bir kafede kahvenizi yudumlayabilir ve ayıların koruduğu Cesky Krumlov Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
- 11
BHUTAN, HİMALAYALAR
Himalayalar’ın eteğinde yer alan Bhutan, sakin köyleri, nefes kesici manzaraları ve tarihi manastırlarıyla gerçek bir peri masalı ülkesidir. Kaplan Yuvası olarak bilinen Tiger’s Nest Manastırı, bu ülkenin en ikonik yapılarından biridir.
- 12
DEVİN GEÇİDİ, KUZEY İRLANDA
Devasa altıgen taş sütunlardan oluşan Devin Geçidi, Kuzey İrlanda’nın en büyüleyici doğal güzelliklerinden biridir. Volkanik hareketler sonucu oluşan bu alan, doğanın mucizevi gücünü gözler önüne seriyor. Efsaneye göre burası, dev Finn MacCool tarafından inşa edilmiştir.
Kaynak: CN Traveler, Times of India, House Beautiful
-