Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 348.86 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 850 milyon 84 bin metreküp olurken günlük ortalama tüketim ise 3.19 milyon metreküp hesaplandı.