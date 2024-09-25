Hatay'da kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki motosikletin sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine, kapısından girdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.