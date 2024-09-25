Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: Milli takıma oyuncu göndermeme kararı!

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Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

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Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

NELER YAŞANDI?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu. Ergin Ataman maç sonrası eliyle 3-1 işareti yaparak derbiye göndermede bulundu. BURAK KIZILHAN'DAN TEPKİ Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM ERGİN ATAMAN'DAN ÖZÜR A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından tribünlere derbi skorunu gösteren el hareketi nedeniyle özür diledi. Ataman, yazılı açıklamasında, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı. İşte Ataman'ın açıklaması: "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."