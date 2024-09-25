Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdal Dostdoğru ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun da tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.