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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!

        Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını açıkladı. Ana davada savcı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:28
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        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
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        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

        Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdal Dostdoğru ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

        Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

        Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun da tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

        Ara kararını açıklayan heyet, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun tutuklanmasına hükmetti.

        Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verilerek duruşma ertelendi.

        Öte yandan 14 tutuksuz sanık hakkında da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        OLAY

        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

        "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

        FATİH AYDIN URUGUAY'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ

        "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

        Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

        "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya da tutuklanıp hapse gönderilmişti.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edilmişti.

        Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.

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