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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!

        Ankara'da, çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bıçaklanan 45 yaşındaki Mustafa Arslan hayatını kaybederken, 13 yaşındaki oğlu M.N.A. ise ağır yaralandı. Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:47
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        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
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        Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak’ta meydana geldi. M.N.A. (13) ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.

        ÇOCUK DURUMU BABASINA ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan’a (45) anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti.

        BABA İLE OĞLUNU BIÇAKLADI

        İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı.

        BABA ÖLDÜ OĞLU AĞIR YARALI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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        #ankara
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