Kastamonu'da öğretmene saldırı! Öğrenci velisi delgeçle dövdü

Kastamonu'da, okulda öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı. Olayda Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'nın başına vurdu. Hastaneye giden Gökkaya'nın başına 5 dikiş atıldı.

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu. G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Selman Gökkaya, gazetecilere, bir velinin çocuğunun sınıfta yaşadığı disiplin sorununu görüşmek üzere dün müdür yardımcısının yanına geldiğini söyledi.

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"ÖNCE TEHDİTLER SAVURDU"

Bunun üzerine müdür yardımcısının kendisini odasına çağırdığını belirten Gökkaya, "Kendimi tanıttım, veli ile tokalaştık. Gayet sakin ve medeni şekilde konuşmaya başlamıştım fakat velimiz kendisini nasıl ayarladıysa, kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Ardından müdür yardımcısı olaya müdahil olmak istedi, konuşmayı bitirmek istedi fakat velimiz dinlemedi." dedi.

"MASANIN ÜZERİNDEKİ DELGEÇİ KAFAMA VURDU"

Velinin kendisini tehdit etmeye başladığını anlatan Gökkaya, "Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme, çocuklarıma kadar tehdit etmeye başladı. Bu arada müdür yardımcısı ile velinin dışarıya çıkmasını istedik fakat şahsıma, mesleğime, aileme küfürler ederek tatsızlık ve taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı araya girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmamasına rağmen müdür yardımcısı, veliden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde masanın üzerinde duran delgeçi alarak kafama vurdu." ifadelerini kullandı.