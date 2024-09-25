Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da öğretmene saldırı! Öğrenci velisi delgeçle dövdü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da öğretmene saldırı! Öğrenci velisi delgeçle dövdü

        Öğretmenlere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da bir öğrenci velisi, okul müdür yardımcısının odasında tartıştığı öğretmeni delgeçle dövdü. Başından yaralanan öğretmen Selman Gökkaya, 10 gün iş göremez raporu aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da, okulda öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı. Olayda Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'nın başına vurdu. Hastaneye giden Gökkaya'nın başına 5 dikiş atıldı.

        İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

        Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu. G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Selman Gökkaya, gazetecilere, bir velinin çocuğunun sınıfta yaşadığı disiplin sorununu görüşmek üzere dün müdür yardımcısının yanına geldiğini söyledi.

        REKLAM

        "ÖNCE TEHDİTLER SAVURDU"

        Bunun üzerine müdür yardımcısının kendisini odasına çağırdığını belirten Gökkaya, "Kendimi tanıttım, veli ile tokalaştık. Gayet sakin ve medeni şekilde konuşmaya başlamıştım fakat velimiz kendisini nasıl ayarladıysa, kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Ardından müdür yardımcısı olaya müdahil olmak istedi, konuşmayı bitirmek istedi fakat velimiz dinlemedi." dedi.

        "MASANIN ÜZERİNDEKİ DELGEÇİ KAFAMA VURDU"

        Velinin kendisini tehdit etmeye başladığını anlatan Gökkaya, "Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme, çocuklarıma kadar tehdit etmeye başladı. Bu arada müdür yardımcısı ile velinin dışarıya çıkmasını istedik fakat şahsıma, mesleğime, aileme küfürler ederek tatsızlık ve taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı araya girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmamasına rağmen müdür yardımcısı, veliden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde masanın üzerinde duran delgeçi alarak kafama vurdu." ifadelerini kullandı.

        "VELİMİZ BİZE ŞİDDETİ LAYIK GÖRDÜ"

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giderek muayene olduğunu dile getiren Gökkaya, şöyle devam etti: "Başımda 5 santimetrelik açılma görüldü. Başıma 5 dikiş atıldı. Velinin çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle okula geldiğini düşünüyorum. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını zaten beyan etti. Velimiz bizlere şiddeti layık gördü ama bizler, yine öğretmenliği peygamber mesleği olarak görüyoruz."

        Gökkaya, hiçbir olumsuz düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Fakat bazı noktalarda kendimizi yalnız hissediyoruz. Önümüzdeki ay yasama dönemi açılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksik kısımların tamamlanmasını istiyoruz. Özellikle eğitimciye şiddeti mutlaka ele almalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

        Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ise yasal düzenlemenin önemine değinerek, "Öğretmene şiddet meselesi toplumun geleceğini tehdit ediyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, meslek kanunu hazırlanırken bu sıkıntının yer almasını istemiştik. Eğitimciye yönelik şiddete karşı özel düzenleme gerektiğini biliyor, söylüyor ve talep ediyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selman Gökkaya
        #haberler
        #kastamonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa