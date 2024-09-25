Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G., sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen K.G. tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
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Çalışmalarda şüphelinin pazartesi günü polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
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K.G., Ataşehir'deki ikametinde polisin operasyonuyla gözaltına alındı. 18 yaşından küçük şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Şüpheli K.G.nin sorgulamasında çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.G. tutuklandı.
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NE OLMUŞTU?
Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, karakoldan kaçmıştı.
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Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.
Şüpheli Yunus Emre Geçti kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı.
Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.
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