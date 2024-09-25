Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.891,00 %-1,38
        DOLAR 34,1711 %0,15
        EURO 38,0705 %-0,27
        GRAM ALTIN 2.922,44 %0,27
        FAİZ 41,42 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 34,96 %-0,74
        BITCOIN 63.161,00 %-1,66
        GBP/TRY 45,5594 %-0,54
        EUR/USD 1,1135 %-0,40
        BRENT 73,51 %-2,21
        ÇEYREK ALTIN 4.778,18 %0,27
        Haberler Ekonomi Para Çin'den yoksullara nakit desteği - Para Haberleri

        Çin'den yoksullara nakit desteği

        Ekonomik durgunluğun üstesinden gelmeye çalışan Çin'de merkez bankasının faiz indirimi kararı almasının ardından hükümetten de olağan dışı bir adım geldi. Çin devlet televizyonu CCTV aşırı yoksulluk içerisindeki vatandaşlara bir sefere mahsus nakit yardımı ödeneceğini duyurdu. 5 milyona yakın vatandaşa ödemelerin 1 Ekim'den önce yapılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin hükümeti, gelecek hafta salı gününden önce aşırı yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlara tek seferlik nakit yardımı yapacak.

        Devlet televizyonu CCTV'nin açıkladığı bu karara göre, Maliye Bakanlığı ve Sivil İşler Bakanlığı tarafından 1 Ekim'den önce 'dezavantajlı gruplara' 'yaşam yardımı' sağlanacak. Yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanması beklenen yardımın miktarı ise açıklanmadı.

        Yardımların doğru kişilere ulaştırılmasından ise yerel yönetimler sorumlu olacak. Resmi verilere göre Çin'de aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan 4.74 milyon kişi bulunuyor.

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim, ülkenin en önemli tatil günlerinden birisi olarak biliniyor. Geleneksel olarak bu günde harcamalarda büyük bir artış kaydedilse de şu anda eski yıllara göre bir durgunluk yaşanması bekleniyor.

        Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi
        Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi

        Hükümetin nakit yardımlarını 1 haftadan kısa bir sürede yapmak istemesinde yoksullara yardım kadar ekonomiyi canlandırma hedefinin de etkili olduğu söyleniyor.

        MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

        Bu olağandışı yardım hamlesi Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için bir dizi yeni kararlar açıklamasının hemen ardından geldi. Merkez Bankası dün piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini açıkladı. Bunun yanında banka ve kredi kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarında da "yakın gelecekte" 50 baz puan azaltacaklarını açıkladı.

        Söz konusu indirimin 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa