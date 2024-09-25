Çin'den yoksullara nakit desteği

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Çin hükümeti, gelecek hafta salı gününden önce aşırı yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlara tek seferlik nakit yardımı yapacak.

Devlet televizyonu CCTV'nin açıkladığı bu karara göre, Maliye Bakanlığı ve Sivil İşler Bakanlığı tarafından 1 Ekim'den önce 'dezavantajlı gruplara' 'yaşam yardımı' sağlanacak. Yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanması beklenen yardımın miktarı ise açıklanmadı.

Yardımların doğru kişilere ulaştırılmasından ise yerel yönetimler sorumlu olacak. Resmi verilere göre Çin'de aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan 4.74 milyon kişi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim, ülkenin en önemli tatil günlerinden birisi olarak biliniyor. Geleneksel olarak bu günde harcamalarda büyük bir artış kaydedilse de şu anda eski yıllara göre bir durgunluk yaşanması bekleniyor. Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi Hükümetin nakit yardımlarını 1 haftadan kısa bir sürede yapmak istemesinde yoksullara yardım kadar ekonomiyi canlandırma hedefinin de etkili olduğu söyleniyor. MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ Bu olağandışı yardım hamlesi Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için bir dizi yeni kararlar açıklamasının hemen ardından geldi. Merkez Bankası dün piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini açıkladı. Bunun yanında banka ve kredi kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarında da "yakın gelecekte" 50 baz puan azaltacaklarını açıkladı.

Söz konusu indirimin 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.