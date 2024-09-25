"Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"

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İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, 1 gün sonra hastanede olduğu ortaya çıkan ve adli tıp kurumu raporuna göre uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek (18) davasında, 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan Cem A. (27) hakkında genç kızın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatılıp, dava açılmasının değerlendirilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre kentin Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu belirlendi.

Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya (28), gözaltına alındı. Aslıhan Sinem Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince 'Gasp' suçundan tutuklandı. REKLAM KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Çiçek'in kanında uyuşturucu tespit edilirken, sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda da Çiçek'in ölümüne ilişkin, "Kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

HAFİF TİCARİ ARACA BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Soruşturma sürerken, Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. REKLAM

2 SANIKLI İDDİANAME HAZIRLANDI Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, şüphelilerden Cem A. için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. ORMANDA BULUNDU İddianamede, 26 Temmuz 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, araçların önüne atladığının bildirilmesi sonrası kolluk görevlilerinin olay yerine yönlendirildiği ve Aslıhan Sinem Çiçek'in ormanda yerde yatar durumda, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğu bilgisi yer aldı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

REKLAM MONTTAKİ KAN, ÇİÇEK'E AİT DEĞİL İddianamede ayrıca Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde bir motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında Burak Kaya'nın maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Kaya'nın kollarında ve yüzünde kan izlerinin bulunduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği yönündeki ifadesine yer verildi. Kaya'nın üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak Kaya'nın üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. İnceleme sonucu monttaki kanın, Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı. REKLAM 6'NCI DURUŞMAYA SANIKLAR KATILMADI 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında tanıklar, Cem A.'nın Aslıhan Sinem Çiçek'e uyuşturucu verip, darp ettiğini söyledi. Bugün davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar katılmazken, Aslıhan Sinem'in annesi Remziye Çiçek ve babası Serdar Çiçek, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu. Mahkeme başkanı, kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmesi için Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya yanıt geldiğini belirtti. Kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmediğinin bildirildiğine yer verildi. "KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ" Aslıhan Sinem Çiçek'in ailesinin avukatı Kubilay Büber, "Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma yasa yoluna gitmeme gerekçesi, bize göre çok yüzeyseldir. Nitekim, gitmeme gerekçesinde İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görüldüğü belirtilmiştir. Oysa mahkemenizde görülmekte olan davanın 'cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' iddiasıyla açılan davaya ilişkin olduğunu, bizim iddiamızın Aslıhan Sinem'in ölümüne ilişkin olduğunu özellikle vurguladık. Adalet Bakanlığı'nın bu kararından sonra yeniden başvuruda bulunduk. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedik" dedi. REKLAM "CEM'İN DIŞARIDA OLMASINI KABULLENEMİYORUM" Ardından söz alan Aslıhan'ın babası Serdar Çiçek, "Her şey dosyada mevcuttur. Kızımın Cem'in evinden çıkışı, caddeye gidişi ve olayda Cem'in sorumluluğu dosyadaki delillerle sabittir. Dolayısıyla kızım toprağın altında, Cem'in ise dışarıda olmasını kabullenemiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" diye konuştu. 'BİZE PARA TEKLİF EDİYORLAR' Aslıhan'ın annesi Remziye Çiçek ise karşı tarafın kendilerine hem para hem de kızlarının yerine başka bir kız vermek istedikleri iddiasında bulundu. Remziye Çiçek, "Bunlar, suçlu oldukları için bize para teklif ediyorlar. Kız teklif ediyorlar. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma savcısı, "Her ne kadar dosyada verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş ve kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmemiş ise de yargılama aşamasında önceki celsede ifade veren tanıkların beyanları karşısında yeni kanıtın ortaya çıktığı değerlendirilerek, takipsizlik kararının kaldırılarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi. REKLAM 'YARGILAMA GEREKSİZ UZAYACAKTIR' Sanık Cem A.'nın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Dava müvekkilimle ilgili olarak cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya ilişkindir. Dolayısıyla iddia makamının talebine ilişkin yeniden işlemler yapılması cihetine gidilmesi halinde yargılama gereksiz uzayacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suçları işlemediği inancındayız. Deliller toplanmıştır. Kaldı ki mahkemenizdeki duruşmada ifade veren tanığın daha sonraki duruşmalarda yönlendirilerek ifade verdiği de ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu kanıtlarla yeniden soruşturmanın başlatılması doğru olmayacaktır. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Remziye Çiçek'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını da belirten Cem A.'nın avukatı, "Müvekkilimin maddi durumu iyidir ama herhangi bir şekilde para veya kız teklifi doğru değildir" dedi. ORTAM GERİLDİ Söz alan Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek de sanık avukatına hitaben "Terbiyesiz. Doğru söyle satılmış" diye bağırıp tepki gösterince ortam gerildi. Sanık avukatı, bu sözlerin tutanağa geçirilmesini istedi. Mahkeme başkanı, ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, CMK'nın 173/6 maddesi uyarınca kamu davasının açılmasına yer olmadığına dair kararın yeniden ele alınarak, gerekirse sulh cezaya müracaatla bulunulmasına karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca tanıkların ifadeleri ışığında sanık Cem A. hakkında Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüne ilişkin de soruşturmanın başlatılması, dava açılmasının değerlendirilmesi durumunda, mahkemeleri birleştirme istemli dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına hükmetti. Duruşma, ertelendi.