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        Haberler Ekonomi Para Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi - Para Haberleri

        Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi

        Çin Merkez Bankası (PBoC), iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:52
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        Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek hamlesi
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        PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurdu.

        Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini açıkladı.

        Faiz indiriminin, PBoC'nin ana politika faizi olan, 1 yıl vadeli borçlanma faizini (MLF) yüzde 0,3'e çekmesini beklediklerini ifade eden Pan, emlak kredileri ile kurumsal krediler için gösterge faizi işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) da yüzde 0,2 ve yüzde 0,25 azaltacağını öngördüklerini belirtti.

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        Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

        MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

        Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR DÜŞÜRÜLECEK

        Pan, ayrıca PBoC'nin banka ve kredi kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarında da "yakın gelecekte" 50 baz puan azaltacaklarını açıkladı.

        Söz konusu adımın, piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçladığının altının çizen Pan, indirimin 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklediklerini ifade etti.

        Pan ayrıca piyasadaki likidite durumuna bağlı olarak yıl içinde zorunlu karşılık oranlarında 25 ila 50 baz puanlık ilave indirime gidebileceklerini vurguladı.

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        Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,6'a gerileyeceği hesaplanıyor.

        Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında en son 5 Şubat'ta 50 baz puan indirime gitmişti. Banka, 2022 ve 2023'te ikişer kez 25 baz puanlık indirimler yapmıştı.

        MORTGAGE FAİZLERİNDE İNDİRİM

        Pan, ayrıca düşüşteki gayrimenkul piyasasını canlandırmaya yönelik bir tedbir olarak, mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yeni kredilerle aynı orana düşüreceklerini belirtti.

        Bu adımla birlikte konut kredilerinde ortalama indirimin yüzde 0,5 düzeyinde olacağına işaret eden Pan, "Yeni politika, 50 milyon haneyi ve 150 milyon nüfusu etkileyecek. Yeni oranlar, hane halklarının kredi faizi harcamalarını yılda yaklaşık 150 milyar yuan (21,32 milyar dolar) azaltacak, tüketimin ve yatırımın canlandırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

        Pan, emlak kredileri için asgari teminat bedelinin birinci el konutlarda olduğu gibi, ikinci el konutlarda yüzde 15'e düşürüldüğünü kaydetti.

        Çin hükümeti, 17 Mayıs'ta tamamlanan fakat satılamayan konutların azaltılması için yerel yönetimlere bu konutları satın alarak uygun fiyatlı konut tedariki sağlanması için 300 milyar yuan (42,64 milyar dolar) kaynak sağlayacağını duyurmuştu.

        Söz konusu plan ile konut stokunun eritilmesi ve emlak sektöründe canlanma sağlanmayı amaçladıklarını ifade eden Pan, plan kapsamında PBoC'nin sağlayacağı finansmanın oranının artırılacağını vurguladı.

        Pan'ın açıklamalarıyla Hong Kong Borsasının Hang Seng endeksi ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,6 değer kazandı.

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