20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kocası tarafından 20 kez bıçaklanan kadın, sağlık ocağına sığındı. Adamın ise kaçtığı öğrenildi
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Arnavutköy’de, iddiaya göre tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan D.G., ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.’nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
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Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışan D.G., yere yığıldı.
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İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı.
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D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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