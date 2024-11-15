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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:07
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        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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