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        Haberler Dünyadan Yaşayan en seksi erkek hangi kriterlere göre seçiliyor?

        Yaşayan en seksi erkek hangi kriterlere göre seçiliyor?

        Hayranları memnun olsa da, aldığı 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanı, John Krasinski'ye bir numara büyük gelmiş gibi görünüyor. Peki ama neye göre seçildi? Suudi Arabistan, Jennifer Lopez'in mayolu gösterisine sahne olacak kadar değişti mi? Taylor Swift'ten sonra üniversitede Beyonce dersi alacak öğrenciler neler öğrenecek? İşte haftanın en renkli gündemi...

        Giriş: 16.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:34
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        • 1

          Bu yıl, 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanını oyuncu John Krasinski aldı. Sonuçtan memnun olanlar da var, "Bu adamın neresi seksi!" diyenler de.

          John Krasinski, yakışıklı bir adam değil diyemeyiz. Kariyeri ondan nadiren herhangi bir cinsel çekicilik sergilemesini gerektirdi. Bugüne kadarki en etkileyici rolü muhtemelen on yıldan fazla bir süre önce 'The Office'teki komik ve cana yakın Jim Halpert rolüydü. O zamandan beri sosyal medyada kadınların en çok ilgisini, oyuncu eşi Emily Blunt ile kırmızı halıda verdiği pozlarla çekti. Sevimli bir eş, tatlı bir aile babası görünümünde oldu hep. Ama taşıdığı 'en seksi' ünvanı, ona bir numara büyük gelmiş gibi görünüyor.

          Zaten '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildiğini duyunca ilk tepkisi "Belki de kandırılıyorumdur" olmuş. Kendi bile inanamamış anlayacağınız...

        • 2

          ÇEŞİTLİLİK AKIMI

          1985'te Mel Gibson ile başlayan 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanı, yıllar içinde George Clooney (1997 - 2006), Tom Cruise (1990), Adam Levine (2013), Brad Pitt (1995) gibi isimler arasında el değiştirdi.

          People Dergisi'nin her yıl 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanını vermek için hangi kriterleri kullandığı belli değil ama son yıllarda çeşitlilik akımından etkinlendiği de bir gerçekti.

          Her şeyden önce, belki son birkaç yıla kadar ırk ve etnik çeşitlilik pek fazla yoktu. Örneğin, Doğu Asya kökenli kaç erkek bu ünvanı kazandı? Elbette 1994'ün kazananı Keanu Reeves'in Çin kökenli oluşunu saymazsak... Ancak bu, kazananların genel oranına bakınca çok küçük bir kısmıydı.

          1996'da Denzel Washington, 2016'da Dwayne 'The Rock' Johnson, 2018'de Idris Elba ve 2020'de Michael B. Jordan bunca isim arasından en seksi bulunan sadece dört siyahi isimdi.

          Kazananların çoğu Beyaz Amerikalı, Avustralyalı ve İngilizdi.
          Bu, kuşkusuz belirli yüz özelliklerinin ve ten renklerinin diğerlerinden daha değerli olduğu mesajını veriyor.

        • 3

          HANİ KIVANÇ TATLITUĞ?

          Kazananların neredeyse tamamı oyunculardı. Belki de ödülün adı 'Yaşayan En Seksi Erkek Oyuncu' olmalıydı. Hatta 'Yaşayan En Seksi Erkek Hollywood Oyuncusu' demek daha doğru olurdu. Ne de olsa listede hiç Bollywood'dan, Kore sinemasından biri yer almadı.

          Bizim Kıvanç Tatlıtuğ'umuz, Kenan İmirzalıoğlu'muz filan da hiç hesaba katılmadı.

          Oyuncuların yanı sıra Adam Levine, Black Shelton ve John Legend gibi bir avuç müzisyen de ödüle layık görüldü. Belki de ödülün adı 'Yaşayan Bazı Müzisyenlerle Birlikte En Seksi Erkek Hollywood Oyuncuları' olarak değiştirilmeli.

          İlginçtir ki, yıllardır hiçbir profesyonel sporcu da ünvanı kazanamadı. Ve tabii ünlü olmayı gerektirmeyen daha pek çok meslek de var...

          People'ın şef editörü Dan Wakeford birkaç yıl önce seçim kriterlerini açıklarken, 'Yaşayan En Seksi Erkek' konseptinin yıllar içinde geliştiğini, ancak seçim sürecinin yakışıklı bir yüze sahip bir ünlüyü tanımlamaktan daha fazlasını içerdiğini söylemişti.

        • 4

          ŞEHVET NESNESİ ERKEKLER

          Dan Wakeford; "Pek çok farklı değişken ve yaklaşım yolu var. Bir karar vermek istediğimizde başlangıç ​​noktası genellikle zamanın ruhunu düşünmek, o anda neyin seksi olduğunu düşünmek oluyor. İnsanlar şu anda neyi çekici buluyor?” diye konuşmuş, maço ya da kaslı birini seçmeye çalışmadıklarını söylemişti.

          Herhangi birini yaşayan en seksi kişi ilan etmenin doğasında olan saçmalığı es geçmemek lazım. People'ın kendi zevklerini sanki herkesin zevkiymiş gibi sunmasına tatlı bir şaka gözüyle bakabiliriz.

          Tabii öznelerini erkek yaparak üstü kapalı şunu söylüyor olabilir: Bakın biz kadınları nesneleştirmiyoruz. Erkekler de şehvet nesneleri olabilir! Belki de bu, 1980'lerde Playboy, Penthouse gibi yayınların kadın düşmanı bir seksilik ideali empoze ettiği yıllara bir meydan okuma olabilir.

        • 5

          JENNIFER LOPEZ VE SUUDİ ARABİSTAN'IN DEĞİŞEN YÜZÜ

          Dünyaca ünlü Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görkemli bir defile ile moda dünyasındaki 45’inci yılını kutladı.

          'Elie Saab'ın 1001 Mevsimi' adlı defilede Celine Dion ile Jennifer Lopez sürprizi vardı. Ama süprizin en büyüğü kuşkusuz Jennifer Lopez’indi.

          Şeriat ülkesi Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez mayo kostümüyle sahne aldı.

          Sahneye gümüş ve altın işlemeli kostümüyle çıkan Lopez, 'On The Floor' ve 'Let’s Get Loud' gibi hit parçalarıyla seyircileri coşturdu.

          Yalnızca altı yıl önce kadınlara otomobil kullanma yasağının kaldırıldığı ülkede, değişim rüzgarının önemli bir göstergesi oldu bu sahne performansı.

          Camila Cabello, Nancy Ajram, Amr Diab da sahne alan isimler arasındayken, podyumda Brezilyalı model Adriana Lima boy gösterdi.

          Tüm bu değişim, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman’ın 2016 yılında başlattığı Vizyon 2030 Projesi'nin bir parçasıydı. Proje, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını modernleştirmeyi hedefliyor.

        • 6

          TAYLOR SWIFT'TEN SONRA ŞİMDİ DE BEYONCE

          ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından New York Üniversitesi'nin Clive Davis Enstitüsü'nde 2022'nin bahar dönemi itibariyle Taylor Swift hakkında bir ders verilmeye başlanmıştı. Rolling Stone dergisinde çalışan gazeteci Brittany Spanos tarafından verilen derste öğrenciler Swift'in müzisyen, iş insanı, country şarkıcısı ve pop ikonu olarak gelişimini inceliyordu.

          2023’te bu defa Arizona Eyalet Üniversitesi, ‘Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları’ adlı dersi vermeye başlamıştı. Pop yıldızı ve hayranlarını, parasosyal ilişkilerin en önemli örneği olarak kullanarak öğrencilerin konuyu eğlenceli ve ilgili bir şekilde keşfetmeleri umuduyla böyle bir derse ihtiyaç duyulmuştu.

          Ders aynı zamanda Swift'in şarkılarında, hayatında ve gönül ilişkilerinde bulunan sosyal psikoloji temalarına da değiniyordu.

          Ve sıra Beyonce’ye geldi. Grammy rekortmeni şarkıcı, yakında Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak.

          Tek kredilik dersin adı ise ‘Beyonce Tarih Yazıyor’ olacak. Yale Üniversitesi'nin Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks tarafından verilecek ders, Beyonce'nin kültürel anlamdaki etkisini işleyecek.

          Öğrenciler, bu derste Beyonce'nin kariyerini derinlemesine bir şekilde inceleyecek, sosyal ve politik konularda nasıl bir farkındalık yarattığını gözlemleyecek.

          Dersi alanlar ayrıca, şarkıcının 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünden, tarih yazan ‘Cowboy Carter’ adlı son albümüne kadar uzanan geniş müzik kataloğunu inceleme fırsatı elde edecek.

          Bizde yerli isimlerden kim üniversitede ders konusu olabilir diye düşündüm ama bulabildiğimi söyleyemem. Aklınıza gelen isim varsa yorumlarda buluşalım!

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