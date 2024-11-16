Yaşayan en seksi erkek hangi kriterlere göre seçiliyor?

Bu yıl, 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanını oyuncu John Krasinski aldı. Sonuçtan memnun olanlar da var, "Bu adamın neresi seksi!" diyenler de.

John Krasinski, yakışıklı bir adam değil diyemeyiz. Kariyeri ondan nadiren herhangi bir cinsel çekicilik sergilemesini gerektirdi. Bugüne kadarki en etkileyici rolü muhtemelen on yıldan fazla bir süre önce 'The Office'teki komik ve cana yakın Jim Halpert rolüydü. O zamandan beri sosyal medyada kadınların en çok ilgisini, oyuncu eşi Emily Blunt ile kırmızı halıda verdiği pozlarla çekti. Sevimli bir eş, tatlı bir aile babası görünümünde oldu hep. Ama taşıdığı 'en seksi' ünvanı, ona bir numara büyük gelmiş gibi görünüyor.

Zaten '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildiğini duyunca ilk tepkisi "Belki de kandırılıyorumdur" olmuş. Kendi bile inanamamış anlayacağınız...