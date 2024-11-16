"Doğu Karadeniz'de deprem olmaz" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "Rize'de merkez üssü Hemşin ilçesi olan büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda can ve mal kaybı meydana gelmedi. Bilindiği üzere, 'Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deprem olmaz, burada aktif fay zonu yoktur' diye maalesef bir algı söz konusu. Bu burada aktif bir fay zonu mevcut değil, beklenenlerin dışında oluşan bir fay. Bu fay büyük bir ihtimalle kuzeydoğu ve güneybatı hattı boyunca uzanan fay zonlarında meydana gelen yüksek gerilme birikim sonucu oluşmuş bir deprem olarak nitelendiriyoruz" diye konuştu.