Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor.

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Bikmukhametova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ((SSCB) döneminde bugün Rusya sınırları içinde kalan Ryazan şehrinde 1954 yılında dünyaya geldi. SSCB ordusunda görevli Müslüman Tatar bir subayla evlenen Bikmukhametova, eşinin görevi gereği Rusya'nın birçok şehrinde yaşadı.

SSCB'nin dağılış sürecinde Bikmukhametova'nın eşinin son görev yeri, bugün Ukrayna sınırlarında kalan Poltova şehriydi. Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Bikmukhametova ve ailesi Ukrayna vatandaşı olmak zorunda kaldı. Eşi ise Ukrayna ordusundan istifa ederek Rusya'ya yerleşti ve daha sonra Bikmukhametova'yı ve çocuklarını da yanına aldı. REKLAM Bu süreçte Rus vatandaşlığına başvurmayan ve sadece Ukrayna pasaportuna sahip olan Bikmukhametova, 2021 yılına kadar hiç Ukrayna'ya dönmedi.

Bikmukhametova, Rus makamlarına yönelik yazdığı mektupta, Ukrayna'da aldığı konutun belgelerini teslim etmek için Rusya'dan ayrılarak İstanbul üzerinden Ukrayna'ya gittiğini kaydetti. Oradaki işlerini tamamlayan Bikmukhametova, tekrar İstanbul üzerinden Rusya'ya gitmek istedi. Başkent Moskova'ya uçakla giden Bikmukhametova'ya Rus makamları, Ukrayna vatandaşı olduğu ve vizesi bulunmadığı için ülkeye giriş izni vermedi.

Deport edilerek Türkiye'ye geri gönderilen Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu, giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Bikmukhametova, valizini, çantasını ve diğer eşyasını yanından ayırmıyor. "EŞİM UKRAYNA ORDUSU İÇİN YEMİN ETMEK İSTEMEDİ" Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, AA muhabirine, bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kaldığını söyledi.

REKLAM Rusya'da yaşadığını belirten Bikmukhametova, "Orada doğdum, eğitim gördüm. Enstitüde mekanik teknisyeni eğitimini tamamladım. Sonra evlendim. Eşimin görev yeri olan Uzak Doğu'ya gittik. Eşim stratejik bombardıman havacılık alanında askeri pilottu. Orada 3 garnizonda 13 yıl görev yaptık. 13 yıl sonra bizi Ukrayna'ya görev için gönderdiler. Sonra Sovyetler dağılmaya başladı. Sovyetler Birliği’nde olan ülkeler bağımsızlığını elde ettiler. Ukrayna'da yaşayanlara vatandaşlık verildi. Böylece Ukrayna vatandaşı olduk. Eşim Ukrayna ordusu için yemin etmek istemedi. Çünkü Sovyetler'e yemin etmişti. Bu nedenle Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya gitti." diye konuştu.

Bikmukhametova, 70 yaşını aşan eşinin şu an Rusya'da olduğunu ifade ederek, eşinin iki kez felç geçirdiğini ve birçok farklı sağlık sorunu yaşadığını kaydetti. "GECE BURADA YATIYORUM" Ukrayna'ya neden gittiği sorusunu yanıtlamak istemeyen ve Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, şöyle devam etti: "Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne beni otele götürdü. Duş almak ve dinlenmek için otele gittim. Burada hiçbir yere gitmiyorum. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar. Onlara yardımcı oldukları için teşekkür ederim."

"RUSYA'YA GİRMEME VE KOCAMIN YANINA DÖNMEME İZİN VERMENİZİ RİCA EDİYORUM" Ülkesine dönmek istediği vurgulayan Bikmukhametova, "Rusya'ya, Ryazan kentindeki ailemin yanına gitmek istiyorum. Eşim orada yatılı bir pansiyonda kalıyor. Onu oradan 9 Ekim'de almam gerekiyordu. Sizden (yetkililerden) Rusya'ya girmeme ve kocamın yanına dönmeme izin vermenizi rica ediyorum." dedi. Bikmukhametova, ülkeye girmesine izin verilmesi halinde Rusya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunacağını da sözlerine ekledi.