Tarihi boks maçında Jake Paul, Mike Tyson'a galip geldi
Dünyanın merakla beklediği mücadelede dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Jake Paul kazandı
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Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.
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Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.
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Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.
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Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.
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İşte tarihi maçın raund sonuçları:
Raund 1: Tyson
Raund 2: Tyson
Raund 3: Paul
Raund 4: Paul
Raund 5: Tyson
Raund 6: Paul
Raund 7: Paul
Raund 8: Paul
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"SENİ ÖLDÜRÜRÜM MIKE!"
Mike Tyson, mağlubiyetin ardından ringde yaptığı açıklamada, bunun son maçı olmayabileceğini belirterek, Logan'la (Jake Paul'un abisi) ringe çıkabileceğini söyledi.
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Logan Paul ise Mike Tyson'ın bu açıklamasına "Seni öldürürüm Mike!" şeklinde tepki gösterdi.
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PAUL 40 MİLYON DOLAR ALACAK!
Netflix'te yayınlanan ve dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği maçın ardından Jake Paul 40, Mike Tyson ise 20 milyon dolar alacak.
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PAUL'ÜN 11. GALİBİYETİ
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
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Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.
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Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.
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