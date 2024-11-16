Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bursa Valiliği, kentte bugün fırtınanın kuvvetinin saatte 75 km'ye ulaşacağını dün açıklamıştı.

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 8 kentimiz ise şöyle: İzmir, Muğla Manisa, Aydın, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin son verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı.

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İSTANBUL: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, fırtınanın etkili olması bekleniyor.

EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

TOKAT: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 7°, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı.

KARS: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı.

MALATYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

VAN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SİİRT: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu.