Galatasaray'ın Arias ısrarı!
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.
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Devre arasında sağ bek, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray kolları da sıvadı.
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Önceliğini kanat transferine veren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Jhon Arias…
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Okan Buruk’un çok istediği Kolombiyalı oyuncuya yazın da talip olunmuştu.
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Zenit’ten 18 milyon Euro’luk bir teklif alan Fluminense bu bedelin altına düşmek istemiyor.
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Galatasaray ise bu meblağın Arias için çok yüksek olduğunu düşünüyor.
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Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Arias Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor.
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Fluminense ise birçok devin katılacağı 2025’teki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce Arias’ı satmak istemiyor.
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Brezilya temsilcisi, Arias’ın bonservis haklarının sadece yüzde 50’sine sahip.
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27 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis haklarının diğer yüzde 50’si ise Patriotas’ta bulunuyor.
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Bu sezon Fluminense formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Arias 13 gol attı 8 golün de hazırlayıcısı oldu.