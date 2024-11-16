Sıradışı başarıların kitabı: Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
Guinness Rekorlar Kitabı, sınırları zorlayan başarıların ve olağanüstü yeteneklerin dünya çapında belgelenen hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez 1955'te yayımlanan bu kült eser, hem eğlenceli hem de ciddi rekor denemelerine yer vererek her yıl milyonlarca kişiye ilham kaynağı oluyor. İşte detaylar!
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Sir Hugh Beaver'ın 1950'lerde bir av partisinde başlayan sıradışı fikri, bugün dünyanın en çok satan kitaplarından biri haline gelmiş durumda. Guinness Rekorlar Kitabı, fiziksel sınırların ötesine geçerek, bireyleri ve toplulukları rekor kırmaya ve unutulmaz başarılar elde etmeye davet ediyor. İşte detaylar!
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GUINNESS REKORLAR KİTABI: DÜNYANIN EN BÜYÜK REKOR DERLEMESİ
Guinness Rekorlar Kitabı, dünyanın dört bir yanından sıradışı başarıları belgeleyen ve dünya rekorlarının en güvenilir kaynağı olarak bilinen yıllık bir referans kitabıdır.
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İlk kez 1955'te yayımlanan bu kitap, bugün 40'tan fazla dile çevrilmiştir ve yılda ortalama 3,5 milyon kopya satarak, bugüne kadar 150 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır.
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Guinness Rekorlar Kitabı, hem fiziksel özelliklere ve hızlara dayalı "en uzun insan" gibi klasik rekorlara hem de yaratıcı ve alışılmadık başarılara odaklanan zorluklara yer verir.
Fotoğraf: AP
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KİTAPTA YER ALAN REKOR TÜRÜ VE ÖRNEKLER
Guinness Rekorlar Kitabı, boyut, hız ve mesafe gibi çeşitli kategorilerdeki rekorları kapsar. Bu kategoriler arasında dünyanın en uzun insanı, en ağır sebzesi (örneğin bir soğan), en hızlı hayvanı veya en uzak insan yapımı nesne gibi başlıklar yer alır.
Fotoğraf: AP
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Kitap aynı zamanda sıradışı ve eğlenceli zorluklara yönelik rekorlara da sahiptir. Örneğin, 30 saniyede en çok parayı istiflemek, sadece ayak kullanarak en uzun mesafeye ok atmak veya bir otomobile en fazla sayıda insan sığdırmak gibi başarılar listelenir.
Fotoğraf: AP
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GUINNESS REKORLAR KİTABI'NIN KÖKEN HİKAYESİ
Guinness Rekorlar Kitabı'nın kökenleri, 1950'lerin başında Sir Hugh Beaver adlı bir yöneticinin bir av partisine katılmasına dayanır.
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Guinness Bira Fabrikası'nın genel müdürü olan Sir Hugh, o sırada Avrupa'nın en hızlı av kuşu hakkında bir tartışmaya katıldı ve herhangi bir referans kitabında bu sorunun yanıtını bulamayınca fikir ortaya çıktı. Bu deneyimden yola çıkarak, bar tartışmalarını çözmek için bir referans kitabı oluşturma fikri doğdu.
Fotoğraf: AP
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1954 yılında Sir Hugh, bu fikri hayata geçirmek için Norris ve Ross McWhirter kardeşleri davet etti. McWhirter kardeşler, Londra'da Fleet Street'te bir spor salonundan dönüştürülen ofiste çalışmalarına başladı.
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13,5 haftalık yoğun çalışma sonunda, ilk Guinness Rekorlar Kitabı ortaya çıktı. Bu kitap, tüm zamanların en çok satan ve en tanınmış kitaplarından biri olma yolunda hızla ilerledi.
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REKOR KIRMA VE YAYGINLAŞMA
Guinness Rekorlar Kitabı, rekor kırma olgusunun popülaritesini artırarak, bireysel ve grup başarılarını teşvik eder.
Fotoğraf: AP
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Kitap ve markası, Londra, New York, Pekin, Tokyo ve Dubai gibi önemli küresel merkezlerde ofislere sahiptir. Rekor kırmanın gücü, Guinness Rekorlar Kitabı'nın sayfalarında olduğu kadar, sosyal medya, televizyon şovları ve canlı etkinlikler aracılığıyla da yayılmaktadır.
Fotoğraf: AP
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Hem bireysel hedeflere ulaşmak isteyen insanlar hem de 5.000 kişilik ekipler, rekor denemeleri yaparak dikkat çekici başarılar elde edebilir ve böylece Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alma fırsatını yakalayabilirler.
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BAŞARININ BELGELENDİĞİ DÜNYA: REKORLARIN GELECEĞİ
Guinness Dünya Rekorları, bugünün sınırlarını zorlayan ve ilham veren başarıları belgelemeye devam ediyor.
Fotoğraf: AP
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Rekor denemeleri, bireylerin hayallerini gerçekleştirme veya toplulukları bir araya getirme gücüne sahiptir. Kitap, gelecekte de yenilikçi başarıları belgeleyerek insanları motive etmeyi ve ilham vermeyi sürdürecektir.
Fotoğraf: AP
Kaynak: Yahoo Life, Guinnes World Records, Brittanica
Fotoğraf kaynak: Guinnes World Records
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