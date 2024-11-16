Guinness Bira Fabrikası'nın genel müdürü olan Sir Hugh, o sırada Avrupa'nın en hızlı av kuşu hakkında bir tartışmaya katıldı ve herhangi bir referans kitabında bu sorunun yanıtını bulamayınca fikir ortaya çıktı. Bu deneyimden yola çıkarak, bar tartışmalarını çözmek için bir referans kitabı oluşturma fikri doğdu.

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