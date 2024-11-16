FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu!

ÖZEL KUPA TASARLANDI

Kupa altından yapıldı ve yüzeyi, futbolun zengin tarihini ve zamansız eserlerini tasvir eden metin ve görüntülerle her iki tarafına lazerle işlendi. Tüm 211 üye federasyonun adı yazıldı. Braille alfabesi ve 13 dilde (eski Yunanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Latince, Çince, Portekizce, Rusça ve İspanyolca) “Futbol Dünyayı Birleştirir” yazısı yazıldı.