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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hülya Ulumaskan, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!

        Antalya'da, tartıştığı eşi 52 yaşındaki Hülya Ulumaskan'ı av tüfeği ile öldüren 56 yaşındaki Mehmet Ulumaskan, daha sonra tabanca ile hayatına son verdi. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:05
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        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
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        Antalya'da kadın cinayeti, bu sabah saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan (56), eşi Hülya Ulumaskan (52) ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı.

        SESE, ÇOCUKLARI VE KOMŞULARI GELDİ

        Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı.

        4 ÇOCUKLARI VARDI

        Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

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        #Antalya
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