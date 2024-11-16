Göl suyunun çekilmesinin nedeninin öncelikle küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık olduğunu belirten Osman Şakar, "Bu yıl bu bölgede neredeyse yok denecek kadar az yağış oldu. İkinci sebep yağış olmamasından dolayı bölgede çok sulu ürünler yetiştiriliyor, mısır, yonca gibi. Bunlar da derin su sondajlarıyla sulanıyor ve yer altı su kaynaklarının gölü beslemesi bu nedenle azaldı. Gölün hızlı çekilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.