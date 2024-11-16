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        Haberler Dünya ABD seçimlerinin ardından Musk 'a tepki büyüyor: X'ten göç dalgası sürüyor! | Dış Haberler

        ABD seçimlerinin ardından Musk 'a tepki büyüyor: X'ten göç dalgası sürüyor!

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın bu hafta Elon Musk'ı yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (DOGE) başına getireceğini duyurmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i bırakmaya başladı. Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşu Health Poverty Action, kamuoyunu "X-odus" kampanyasına katılmaya çağırırken, X platformunun rakibi Threads ve Bluesky rekor sayıda yeni kullanıcı kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:50
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        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
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        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanmasının ardından ünlüler ve bazı kurumlar, Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'i terk ediyor.

        Trump'ın bu hafta Elon Musk'ı yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (DOGE) başına getireceğini duyurmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i bırakmaya başladı.

        Bilinen son isim ise ünlü korku yazarı Stephen King oldu. King, X platformunun artık 'çok toksik' olduğunu söyleyerek artık Threads platformunda paylaşımda bulunacağını açıkladı.

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        King, X platformunda paylaştığı son mesajında, "Twitter'dan ayrılıyorum. Kalmaya çalıştım ama atmosfer çok toksik hale geldi." ifadelerini kullandı . Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'ya ait platformu işaret eden King, "İsterseniz beni Threads'te takip edin." dedi.

        77 yaşındaki King, Musk ile daha önceleri çatışmıştı. Musk 2022 yılında o dönem ismi Twitter olan platformu 44 milyar dolara satın aldığında, kullanıcılardan mavi tik için 20 dolar ücret alacağını söylemişti, King o dönem platformdan ayrılacağını söyleyerek tepki göstermişti.

        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
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        BİRÇOK KURUM X'İ BIRAKTI

        Bu hafta, Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi Guardian, platformdaki 'toksik' içeriklerle ilgili endişeleri gerekçe göstererek X'te paylaşım yapmayı bırakacaklarını açıkladı.

        İspanyol La Vanguardia gazetesi de aynı kararı alarak X'in dezenformasyon ve komplo teorileri için bir 'yankı odası' haline geldiğini ve hesaplarını askıya alacaklarını açıkladı.

        Alman futbol kulübü St Pauli, aktör Jamie Lee Curtis, ABD'li televizyon gazetecisi Don Lemon de artık X'i kullanmayacaklarını bildirdi.

        X-ODUS KAMPANYASI

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        Health Poverty Action CEO'su aktivist Martin Drewry, kamuoyunu X'i kullanmayı bırakmaya çağırdı. "X-odus" kampanyasıyla çağrısını yayan Drewy, "Küresel bir adalet örgütü olarak, daha iyi bir dünya için çalışan herkesin Twitter/X'in gücünü ve etkisini sürdürmeyi bırakması için kampanya yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

        X'te bulunan herkesin Elon Musk'a bir ayrıcalık alanı açtığını, servetini ve gücünü sürdürmesine yol açtığını söyleyen Drewry, şunları kaleme aldı:

        "Bir zamanlar gerçek bir kamusal söylem alanı olan Twitter/X artık nefreti ve bölünmeyi körüklüyor. Küresel adaletle ilgilenen tüm kuruluşları ve kamuya mal olmuş kişileri X-odus'a katılmaya davet ediyoruz."

        BLUESKY'IN ÜYESİ 16 MİLYONU GEÇTİ

        Musk'a yönelik tepkilerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı X'in alternatifi olan Bluesky ve Threads'e yöneldi.

        Eski adıyla Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey'in 'merkeziyetsiz' platformu Bluesky'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta yaklaşık 2,5 milyon yeni kullanıcı kazanan platformun toplam kullanıcı sayısı 16 milyonun üzerine çıktı.

        Platformla çoğunluklar ABD'li vatandaşların katıldığı belirtilirken, 15 Kasım'da en yoğun gününü geçiren platform çöktü.

        'Merkeziyetsizlik' kavramı, kontrol ve karar verme yetkisinin merkezi bir varlıktan (birey, kuruluş veya grup) alınıp bir ağa dağıtılması anlamına geliyor. X, Facebook ve Instagram gibi en popüler platformlar, tek merkezden yönetiliyor. Bu merkez, kullanıcının hoşlanmayacağı değişiklikleri açıktan veya gizlice yapabiliyor, platformu kendi kuralları çerçevesinde düzenliyor.

        THREADS'E 15 MİLYONDA FAZLA KİŞİ KAYDOLDU

        Türkiye'de erişime kapalı olan Threads platformunun da X'e rakip olacağı düşünülüyor. Threads'e bu ay 15 milyondan fazla yeni kullanıcının kaydolduğu açıklandı.

        Temmuz 2023'te piyasaya sürülen Threads, "Instagram'ın X platformu" olarak nitelendirildi.

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