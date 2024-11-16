Kosovalı Marigona, gündem oldu

Spor karşılaşmalarını yayınlayan TV kuruluşlarının yönetmenleri zaman zaman seyircileri ekrana yansıtarak izleyicilere maçların nasıl bir atmosferde yapıldığını gözler önünde serer. Ekrana yansıyan birçok kadın da güzelliğiyle dikkat çeker.

REKLAM advertisement1 Onlardan biri var ki kısa süre içinde şöhrete ulaştı.

Yunanistan'da yaşayan, adının Marigona olduğu öğrenilen Kosovalı kadın, gündem oldu...

Olympiakos ile ASVEL arasında oynanan EuroLeague maçında güzelliğiyle, yönetmenin dikkatini çeken Marigona, defalarca ekrana getirildi.

Marigona, gündem olurken yaşadığı Atina'da TV programına konuk olarak davet edildi. Kısa sürede ünlü olan Marigona'nın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı; 48 saat içinde 18 binden 100 bine yükseldi. REKLAM Marigona'nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda bir sevgilisi olduğu ve bir hayli lüks bir yaşam sürdüğü anlaşılıyor.