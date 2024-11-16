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        Haberler Gündem İzmir'de böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak bebeğin acılı babası yaşadıklarını anlattı: "Bitkisel hayatta gibiydik"

        Altay Toprak Kınalı'nın acılı babası yaşadıklarını anlattı: Bitkisel hayatta gibiydik

        İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı o sabah yaşadıklarını anlattı. Acılı baba o sabaha ilişkin, "Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:26
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        'Bitkisel hayatta gibiydik'
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        İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Baba Recep Kınalı olay sabahı uyandıklarında evde hiçbir şey hissetmediklerini, bir koku ya da yan etki duymadıklarını belirtti.

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        'TAMAMEN BİTTİK'

        İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı, yaşadıklarını anlatarak, "Olay günü sabaha karşı uyandığımızda evde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir koku, herhangi bir yan etki yoktu. Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" dedi.

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        'BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEN OLMADI'

        Olayla ilgili tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün savcılıktaki ifadesindeki, "3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum" sözlerine tepki gösteren Kınalı, "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Yatalak bir teyze olduğunu biliyorum. O kadar. Binada ilaçlama yapılmış, bir komşumuza söylenmiş. 'Camlarınız kapalı olsun' denmiş ama bize bir şey söyleyen olmadı" dedi.

        'ALTAY, DÜNYAMDI, GÜNEŞİMDİ'

        Altay Toprak Kınalı'nın tek çocukları olduğunu söyleyen Kınalı, "Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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        #Recep Kınalı
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        #haberler
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