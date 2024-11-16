Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı mı?
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki yaşananların ardından yıldız futbolcunun kardeşi Guido Icardi, dikkat çeken ifadeler kullanarak; 'Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı mı?' sorusunu akıllara getirdi
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Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
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Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikayetçi olmuştu. İddialara göre, Icardi, Nara'nın evine gittiğinde eşi onu içeri almadı, bu nedenle aralarında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'yi polise şikâyet etti.
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"BENİ APTAL GİBİ GÖSTERDİ"
Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi; "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.
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Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Mauro Icardi'nin katılmadığını belirtti.
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"NARA'NIN YAŞADIKLARI HİÇ HOŞ DEĞİLDİ"
Ana Rosenfeld, Mauro Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek; "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor" dedi.
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Tüm bu yaşananların ardından Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.
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Yıldız futbolcunun kardeşi Guido Icardi; “Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.
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Guido Icardi'nin bu sözleri "Wanda Nara ve Mauro Icardi boşandı mı?" sorusunu akıllara getirdi.