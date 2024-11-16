"BENİ APTAL GİBİ GÖSTERDİ"



Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi; "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.