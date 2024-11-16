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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine dair değerlendirmesinde, "Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:11
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        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor.

        Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.

        Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.

        Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

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