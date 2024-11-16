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        Haberler Dünya "Elon Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü" haberine yalanlama | Dış Haberler

        İran'dan "Elon Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü" haberine yalanlama

        New York Times'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ile görüştüğü haberine, İran'dan yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nin New York'ta Elon Musk ile bir araya geldiği yönündeki iddiaları "kesinlikle" reddetti.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:50
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        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
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        İran, New York Times'ın dünyanın en zengin insanı ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile ABD-İran gerilimine ilişkin bir görüşme yaptığı yönündeki haberini yalanladı.

        IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nin New York'ta Elon Musk ile bir araya geldiğini "kesinlikle" reddetti.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Elon Musk ile İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi arasında New York'ta bir toplantı yapıldığına dair iddiaları kesinlik reddediyoruz. Amerikan medyasının bu toplantıyı geniş bir şekilde ele almasına şaşırdık." ifadelerini kullandı.

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        New York Times'ın haberinde, Musk'ın İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivan ile görüştüğü ve bu görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltabileceği konusunun ele alındığı iddia edilmişti.

        NYT'ye konuşan İranlı yetkili, Musk'ın toplantıyı talep ettiğini ve büyükelçinin toplantı yerini seçtiğini öne sürmüştü.

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        #iran
        #Elon M
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