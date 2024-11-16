İDO, BUDO, GESTAŞ ve Ro-Ro seferleri iptal! Marmara'da fırtına!

Bursa'da, saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan ve gece yarısına kadar süreceği açıklanan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

KABATAŞ VE KADIKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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DHA'da yer alan habere göre İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerimi karşılıklı olarak iptal etti.

EMİNÖNE, SİRKECİ SEFERİNE FIRTINA ENGELİ BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. REKLAM

RO-RO SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi. Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var! Haberi Görüntüle