Türkiye’de son 24 saat kuvvetli hava olaylarıyla geçti. Sağanak altında olan Ege kıyılarında yer yer su baskınları yaşanıyor, uzun kuraklığın ardından gelen kuvvetli yağmurlar en çok İzmir, Aydın, Nazilli, Milas arasında hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’in çeşitli ilçelerinde su havzalarına olumlu katkı yapan yağmurlar, bu gece Antalya ve yakın çevresinde kuvvetlenecek.

Orta Karadeniz’de Sinop, Samsun ve Marmara’da Kocaeli, Gölcük diğer kuvvetli yağmur alan diğer merkezler oluyor. Sinop’ta yine 50 mm’yi geçen yağmur düştü.

Akdeniz’de gecenin ve yarının toplam yağış tahmini yer yer 50 mm’yi geçiyor, Aksu-Kumköy ve Silifke-Mersin merkez arasında pazar öğlen su baskınları yaşanabilir, bu duruma hazır olmakta yarar var.

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İSTANBUL'DA YAĞMUR İHTİMALİ AZ

İstanbul’da gelecek saatlerde yağmur ihtimali az, pazar günü de çoğunluklar parçalı bulutlu ve çok bulutlu gökyüzünde geçer, güneşlenemeyen şehir üşüdü. Hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 13°C. Yağışlı havanın büyük kısmı Batı ve Orta Karadeniz’e ilerlerken İstanbul’un barajları bu yağışlı sistemi verimli geçiremiyor.

Ankara’da yağmur seyrek aralıklarla geliyor, pazar günü sabah erken saatlerde ve akşam yaklaşırken yine yağmur geçişleri görülebilir. Ankara’da gündüz sıcaklık 11°C, gece hava 5°C’ye kadar soğuyor.